Il expliquait, dans une interview chez Movistar, qu’il était “impatient de jouer à nouveau et d’être à nouveau compétitif”. Un objectif qui semble de plus en plus proche pour le grand champion espagnol qui a posté une vidéo de son dernier entraînement sur Instagram.

On y voit Rafael Nadal renvoyant de nombreuses balles avec son coup droit dévastateur. Des images de bon augure pour le début de l’année 2024. On lui souhaite de rapidement revenir sur les courts.