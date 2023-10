Classements ATP et WTA: David Goffin perd encore six places, Elise Mertens retrouve le top 30

En double, Mertens a perdu sa place de N.1 mondiale et occupe désormais la 5e place. L'Australienne Storm Hunter, sa partenaire en double, passe de la 2e à la 3e place.

Minnen et Wickmayer, de leur côté, font les frais de leur élimination au premier tour du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca la semaine dernière. Elles glissent respectivement à la 62e et 74e place.

Dans le haut du tableau, le top 10 a connu quelques chamboulements. Le top 3 est toujours composé de la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek et l'Américaine Coco Gauff mais la Kazkhe Elena Rybakina a repris la 4e place à l'Américaine Jessica Pegula, 5e. La Tchèque Marketa Vondrousova gagne deux places pour être 6e devant la Tunisienne Ons Jabeur, 7e. La Tchèque Karolina Muchova repasse 8e (+1) devant la Grecque Maria Sakkari (9e, -3) et sa compatriote Barbora Krejcikova qui retrouve le top 10 (+3).

David Goffin perd encore six places, Joris De Loore en gagne onze

David Goffin a perdu six nouvelles places et se classe désormais 111e du classement mondial publié lundi par l'ATP. Joris De Loore, de son côté, poursuit sa progression et fait un bond de 11 places.

Goffin, 32 ans, a été éliminé au deuxième tour de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, la semaine dernière contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard. Le Liégeois réalise une mauvaise affaire pour éviter les qualifications de l'Open d'Australie en janvier 2024.

Au contraire de Goffin, De Loore a assuré son statut de N.2 belge en gagnant onze places au classement et grimper au 145e rang après sa demi-finale au tournoi Challenger d'Olbia en Italie. Le Brugeois, 30 ans, devance Zizou Bergs qui se classe désormais 184e (+1). Kimmer Coppejans reste 191e, Gauthier Onclin est 216e (-2), Michael Geerts 268e (-2) et Raphaël Collignon 331e (-8).

En haut du classement, le top 10 a subi un seul changement avec l'Américain Taylor Fritz qui s'est emparé de la 9e place au détriment de l'Allemand Alexander Zverev, 10e. Le Serbe Novak Djokovic reste N.1 mondial devant l'Espagnol Carlos Alcaraz, le Russe Daniil Medvedev, l'Italien Jannik Sinner et le Russe Andrey Rublev.