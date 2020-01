La Belgique est revenue à une victoire partout face à la Bulgarie grâce à la victoire 4-6, 6-4, 6-2 en 2h28 de David Goffin (ATP 11) sur Grigor Dimitrov (ATP 20) mardi, sur surface dure, à Sydney, lors de la 3e journée du groupe C de l'ATP Cup, la nouvelle compétition par équipes de l'ATP.

Plus tôt dans la journée, Steve Darcis (ATP 200) s'était incliné 6-0, 6-3 en 1h17 face à Dimitar Kuzmanov (ATP 417).

C'est le double qui décidera de la victoire. Il opposera Sander Gillé (ATP 46 en double) et Joran Vliegen (ATP 38 en double) à Grigor Dimitrov et Dimitar Kuzmanov.

Plus tôt dans la journée, la Grande-Bretagne a battu la Moldavie 3-0 dans l'autre match du groupe C.

Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, prévue à Sydney. La Belgique ne peut plus prétendre à la première place du groupe C mais peut encore espérer une qualification via la deuxième place. Les Belges avaient débuté par un succès 3-0 sur la Moldavie et s'étaient ensuite inclinés 1-2 face à la Grande-Bretagne.