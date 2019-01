Federer au troisième tour sans perdre un set

Roger Federer, N.3 mondial et le plus souvent abonné aux sessions de soirée, a su se montrer matinal face au Britannique issu des qualifications Daniel Evans (ATP 189), maîtrisé en trois sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 6-3 au deuxième tour de l'Open d'Australie, mercredi à Melbourne. Programmé en troisième match sur la Rod Laver Arena, le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem a joué sous un ciel couvert, qui a même laissé échapper quelques gouttes de pluie en fin de premier set, sous une température adoucie par un peu de vent et clémente pour l'été australien (moins de 25 degrés).

Mais le double tenant du trophée n'a pas eu la partie facile pour autant. Dans la manche initiale, aucun des deux joueurs ne s'est procuré d'occasion de break jusqu'à 6-5. La première, synonyme de balle de set pour Federer, ne lui a pas suffi et il a dû batailler jusqu'au jeu décisif, dans lequel il a bénéficié de deux volées coupables d'Evans, pourtant en tête 5 points à 3.

Après un break d'entrée, le deuxième set s'annonçait plus aisé pour l'ex-N.1 mondial. Il s'est finalement achevé lui aussi par un tie-break, Evans ayant égalisé à 5 jeux partout in extremis.

C'est la seconde victoire en trois sets pour le Bâlois après son succès initial face à l'Ouzbek Denis Istomin (6-3, 6-4, 6-4) au premier tour.

Federer, en quête à 37 ans, d'un centième titre, affrontera le Français Gaël Monfils (ATP 33) ou l'Américain Taylor Fritz (ATP 50) pour une place en huitièmes de finale.

Anderson sans le coude

Sensation sur la Margaret Court Arena : Kevin Anderson, l’un des grands favoris pour le titre a été éliminé d’entrée ce mercredi par l’Américain Frances Tiafoe (4-6, 6-4, 6-4, 7-5). Titré à Pune avant de venir à Melbourne, le Sud-Africain quitte le premier tournoi du Grand Chelem de la saison avec une désillusion et aussi de l’inquiétude. En effet, sans rien retiré à la prestation de Tiafoe, qui a livré une performance très solide dans l’agression et confirmé ses progrès, il a été évident qu’Anderson n’était pas à son niveau habituel. Les venues régulières du docteur et du kiné pour s’occuper de son coude droit ont confirmé le problème du jour. Après une très grosse saison 2018, il va devoir faire attention à ne pas être rattrapé par l’accumulation des matches. Casser dès janvier n’est jamais un bon signe.

Bertens prend la porte

La Néerlandaise, tête de série n°9, a été éliminée dès le deuxième tour par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (3-6, 6-3, 6-3). Battue au deuxième tour à Brisbane, elle s’était rassurée à Sydney en atteignant les demi-finales, mais ce mercredi elle a fini totalement dominée par la talentueuse protégée de Simon Goffin. Bertens avait remporté leurs trois premiers duels, mais Nastia vient de décrocher sa deuxième victoire d’affilée (Wuhan, Melbourne) face à l’une des révélations de la saison passée. Une énième preuve du potentiel toujours aussi brillantissime de la Russe. Cette dernière affrontera désormais Aliaksandra Sasnovich.

La fusée Anisimova

A 17 ans, l’Américaine va disputer le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Mercredi, elle a atomisé l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-0, 6-2), pourtant 24e mondiale et récente finaliste à Brisbane, à coup de missiles de coup droit et de revers dans tous les coins du court, soutenus par une qualité de service rare chez une si jeune joueuse. Anisimova est actuellement 87e joueuse mondiale et ce alors qu’elle n’avait pas pu jouer entre mars et juillet la saison passée suite à un pied fracturé à Miami dans la foulée de son huitième de finale d’Indian Wells. En 2019, si elle fait une saison complète, attention ça risque d’être monumental.





Résultats de la 3e journée de l'Open d'Australie:

Simple messieurs (2e tour):

Marin Cilic (CRO/N.6) bat Mackenzie McDonald (USA) 7-5, 6-7 (9/11), 6-4, 6-4

Fernando Verdasco (ESP/N.26) bat Radu Albot (MDA) 6-1, 7-6 (7/2), 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) bat Viktor Troicki (SRB) 6-3, 2-6, 6-2, 7-5

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.19) bat Stefano Travaglia (ITA) 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Roger Federer (SUI/N.3) bat Daniel Evans (GBR) 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), 6-3

Frances Tiafoe (USA) bat Kevin Anderson (RSA/N.5) 4-6, 6-4, 6-4, 7-5

Andreas Seppi (ITA) bat Jordan Thompson (AUS) 6-3, 6-4, 6-4

Tomas Berdych (CZE) bat Robin Haase (NED) 6-1, 6-3, 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.18) bat Denis Kudla (USA) 6-4, 7-5, 3-6, 6-7 (6/8), 6-4

Simple dames (2e tour):

Amanda Anisimova (USA) bat Lesia Tsurenko (UKR/N.24) 6-0, 6-2

Ashleigh Barty (AUS/N.15) bat Wang Yafan (CHN) 6-2, 6-3

Maria Sakkari (GRE) bat Astra Sharma (AUS) 6-1, 6-4

Sloane Stephens (USA/N.5) bat Timea Babos (HUN) 6-3, 6-1

Petra Martic (CRO/N.31) bat Marketa Vondrousova (CZE) 6-4, 7-5

Aliaksandra Sasnovich (BLR) bat Anett Kontaveit (EST/N.20) 6-3, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Kiki Bertens (NED/N.9) 3-6, 6-3, 6-3

Danielle Collins (USA) bat Sachia Vickery (USA) 6-3, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.19) bat Zoe Hives (AUS) 6-3, 6-3