Le Croate Borna Coric a annoncé lundi qu'il a été testé positif au Covid-19, un jour après une annonce semblable du Bulgare Grigor Dimitrov. Les deux joueurs s'étaient affrontés samedi à l'Adria Tour.

"Je voulais informer tout le monde que j'ai été testé positif au Covid-19", a écrit sur Instagram Coric. "Je veux être sûr que toutes les personnes ayant été en contact avec moi ces derniers jours se fassent tester. Je suis désolé pour tout problème que j'ai pu causer. Je me sens bien et n'ai pas de symptôme. S'il vous plait, soyez prudent et en bonne santé. Beaucoup d'amour à tout le monde."

La veille, le Bulgare Grigor Dimitrov avait révélé avoir contracté le nouveau coronavirus, après avoir participé à l'étape de Zadar de l'Adria Tour. Dimitrov et Coric s'étaient samedi affrontés (4-1, 4-1 pour Coric) lors de cette tournée d'exhibitions organisée par Novak Djokovic.

L'Adria Tour a débuté le 13 juin à Belgrade, la ville natale de Novak Djokovic. L'événément avait attiré des milliers de personnes, sans masque et sans respect de la distanciation sociale. Les joueurs non plus n'avaient pas respecté la distance sociale.

Djokovic avait répondu aux critiques sur le peu de distanciation observée en mettant en avant le bilan "plutôt décent" des pays des Balkans dans leur lutte contre le coronavirus.

Dans la foulée de l'annonce de Dimitrov, la finale entre Djokovic et le Russe Andrei Rublev, prévue dimanche, avait été annulée.

Le chef de la cellule de crise du district de Zadar a déclaré sur la télévision publique HRT que trois des dix-neuf personnes testées car ayant été en contact étroit avec Dimitrov sont positives au coronavirus. Il n'a pas révélé de nom, mais Coric a confirmé lui-même son test positif.

Selon le site Sport Klub, les deux autres personnes contaminées sont l'entraîneur de Dimitrov Kristijan Groh et le préparateur physique de Djokovic Marko Paniki.