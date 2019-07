Opposé à l’Américain Bradley Klahn au premier tour, le Liégeois entend lancer son tournoi de la meilleure manière possible et surfer sur la confiance et la forme de sa récente finale à Halle. Dimanche en milieu d’après-midi, il s’est confié en toute décontraction sur sa forme au moment de tenter de frapper un grand coup, de nouveau, en Grand Chelem.

(...)