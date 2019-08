Appliqué, inspiré et convaincant, David Goffin retrouve de sa superbe du côté de l’Ohio. Un spot qui lui réussit bien, un petit coup dans le rétro suffit à rappeler sa demie contre Federer l’an dernier, qui avait laissé un goût de trop peu à ses supporters (abandon après le 1er set à cause d’une blessure au coude). Et au vu de son tableau, il pourrait même faire mieux cette fois-ci, suite au forfait de Nadal conjugué au revers de Nishikori.

