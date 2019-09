1. Son premier titre WTA

Le 20 septembre 1999, Kim Clijsters, alors âgée de 16 ans, remporte son premier titre au Tournoi du Luxembourg où elle bouscule la hiérarchie du tennis féminin belge en disposant de trois de ses compatriotes Els Callens, Sabine Appelmans et en finale Dominique Monami (13ème joueuse mondiale).

2. Sa première victoire face à une numéro 1 mondiale

En mars 2001, à l'Open d'Indian Wells, la Limbourgeoise réalise le premier grand exploit de sa jeune carrière en battant la numéro 1 mondiale Martina Hingis. Par la même occasion, Kim Clijsters atteint sa première grande finale face à l'Américaine Serena Williams qui s'impose en trois sets très disputés. Ce beau parcours fait grimper Clijsters à la 17ème place du classement WTA. Elle se révèle alors aux yeux du grand public.

3. Première finale en Grand Chelem

A tout juste 18 ans, la droitière arrive pour la première fois de sa vie de joueuse professionnelle en finale d'un tournoi du Grand Chelem, à Roland Garros en 2001. Lors de cette édition des Internationaux de France de tennis, elle dispose de sa compatriote Justine Henin pour y parvenir mais s'incline face à l'Américaine Jennifer Capriati, après un match très serré de 2 h 21, perdu 12-10 au troisième set.

4. Un premier titre majeur au Masters

Le 10 novembre 2002, pour son premier titre majeur, Kim Clijsters réalise une performance unique en écartant du Masters Justine Henin puis les deux soeurs Williams dont Serena, en finale et en deux sets alors qu'elle est numéro 1 mondiale, tenante du titre et invaincue depuis 6 mois sur le circuit WTA.

5. Sur le toit du monde

Kim Clijsters devient, le 11 août 2003, numéro 1 mondiale et par la même occasion la première Belge à y parvenir et la première de tous les temps à atteindre le sommet du classement WTA sans s'être jamais imposée en Grand Chelem. Elle devient aussi la première joueuse à dominer simultanément le classement de la discipline en simple et en double.

© BELGA



6. Première victoire en Grand Chelem

En septembre 2005, la sportive belge s'adjuge l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, en battant la Française Mary Pierce en finale, 6-3, 6-1. En quarts et en demi-finale, Kim avait sorti respectivement Venus Williams et Maria Sharapova qui était alors tête de série numéro 1. Cet exploit vient conclure en beauté une superbe saison 2005.

7. Son premier come-back avec une deuxième victoire historique en Grand Chelem

Après une pause dans sa carrière suite à de nombreux pépins physiques et apèrs avoir donné naissance à son premier enfant en 2008, Kim officialise son retour sur le circuit le jeudi 26 mars 2009. Elle fait son come-back sur les courts avec la tournée américaine le 10 août 2009 après presque deux ans et demi d'absence. Pour son retour dans un tournoi du Grand Chelem, la Belge réalise l'improbable en s'imposant à l'US Open. À Flushing Meadows, alors qu'elle dispose d'une Wild Card, elle est sur une autre planète et s'impose devant l'imprévue Caroline Wozniacki, remportant son deuxième US Open.

8. Le triplé à l'US Open

À l'US Open 2010, la Limbourgeoise est en roue libre et écrase tout sur son passage. En finale, elle balaye la Russe Vera Zvonareva sur le score de 6-2, 6-1 en une heure pile de jeu pour remporter son 3e US Open, dont elle était tenante du titre. Un triplé historique pour la Belge qui devient la deuxième joueuse auteur de la plus longue série de victoires consécutives dans le tournoi américain derrière Chris Evert (auteur d'une série de 31 matchs et 4 tournois gagnés de suite entre 1975 et 1979).

9. Un troisième titre au Masters

Malgré une défaite lors des phases de poule face à Vera Zvonareva, Kim Clijsters remporte finalement le Masters de 2010 face à la numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki dans une rencontre très disputée (6-3, 5-7, 6-3). Clijsters décroche ainsi les troisièmes Masters de sa carrière, après 2002 et 2003. Elle devient la cinquième joueuse de l'histoire du tennis féminin à avoir gagné trois titres ou plus aux Masters, après Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf et Monica Seles.

10. L'Open d'Australie: la cerise sur le gâteau

Le samedi 29 janvier 2011, Kim Clijsters s'empare de l'Open d'Australie face à la chinoise Li Na (3-6, 6-3, 6-3) son quatrième titre du Grand Chelem en simple, son second consécutivement après sa victoire à New York.