Elise Mertens a été expéditive face à Watson. David Goffin a débuté vers 8h40.



Elise Mertens (WTA 17) s'est qualifiée jeudi à Melbourne pour le troisième tour de l'Open d'Australie, en battant la Britannique Heather Watson (WTA 17). La Limbourgeoise de 24 ans, tête de série n°16, s'est imposée en 56 minutes de jeu, en deux sets (6-3 et 6-0). Au prochain tour, Mertens affrontera Catherine Cartan Bellis, la... 600e mondiale. Mais la jeune américaine de 20 ans a déjà surpris plusieurs fois son monde, en ce début d'année. Notamment en venant à bout de Muchova, la tête de série n°20, au 2e tour.

Mertens entamera également son tournoi en double jeudi avec la Biélorusses Aryna Sabalenka. Lauréates ensemble du dernier US Open, elles forment la tête de série N.3 et défieront l'Américaine Catherine Bellis et la Tchèque Marketa Vondrousova.





Suivez la rencontre de David Goffin en direct

David Goffin devra, quant à lui, battre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Sur le court N.8 en troisième rotation, le Liégeois de 29 ans partira favori face à un adversaire qu'il a toujours battu en trois duels sur le circuit.

En double, Minnen et Van Uytvanck battues au premier tour

Outre Goffin et Mertens, d'autres Belges seront aussi en action jeudi aux antipodes. Kirsten Flipkens forme elle un duo avec l'Américaine Taylor Townsend. La Campinoise affrontera l'Allemande Tatjana Maria et la Lettone Anastasija Sevastova.



La paire composée par Greet Minnen et Alison Van Uytvanck n'a pas réussi à se qualifier jeudi pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. Après 1h39 de jeu, le duo belge s'est incliné en deux sets (7-5 et 7-6) face au tandem formé par les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, têtes de série n°10. Cette défaite marque la fin du parcours à Melbourne des deux joueuses belges, éliminées en simple également. Alison Van Uytvanck (WTA 47) avait été lourdement battue au premier tour par la Française Fiona Ferro (WTA 63). Pour sa première participation au tour final d'un tournoi du Grand Chelem, la Campinoise de 22 ans Greet Minnen (WTA 119) a quant à elle accédé au second tour en simple, avant de chuter face à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26).