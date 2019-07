Federer et Djokovic se livrent un combat de titans en finale de cette édition de Wimbledon.

À l'issue d'un premier set de très haut-niveau, c'est le Serbe qui émergeait au jeu décisif (7-6). L'horloger suisse, vainqueur il y a seize ans de son premier Grand Chelem à Wimbledon, remettait les pendules à l'heure dans la deuxième manche (1-6). Le troisième acte se révélait à nouveau particulièrement serré entre les deux hommes pour leur 48e duel (22-25 en faveur de Nole jusqu'ici). Finalement, c'était Djokovic qui faisait craquer la légende helvète lors d'un nouveau tie-break (7-6),

Rappelons que Federer, 38 ans dans moins d'un mois, est à l'aube d'entrer encore un peu plus dans la légende du tennis. Brillant vendredi contre Rafael Nadal, son autre rival historique, Federer a récité un tennis presque parfait pour disposer de l'Espagnol et n'est plus qu'à une marche d'un neuvième titre dans la capitale anglaise.

De son côté, Djokovic, le tombeur de Goffin en quarts et quadruple vainqueur à l'All England Club, déborde aussi d'ambition à l'idée de remporter une 16e levée du Grand Chelem.

