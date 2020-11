Ysaline Bonaventure, sa désormais ex-joueuse, a confirmé ce samedi matin la fin de leur collaboration: "Comme on le voit souvent dans les communiqués de joueurs, c'est souvent d'un commun accord, ce qui n'a pas été mon cas. Une décision assez soudaine et qui me tombe dessus quelques semaines avant de reprendre la nouvelle saison. C'est dans des situations comme celle-ci que l'on se rend compte à quel point la relation coach-joueuse ne tient qu'à un fil. Cela reste un choix que je respecte mais que je n'accepte pas pour autant."



Ce qui veut clairement dire que l’ancien joueur, qui a coaché Yanina Wickmayer dans le passé, est prêt à passer à un nouveau projet professionnel qui passerait par une collaboration avec David Goffin. S’il est dommage de planter comme cela sa joueuse avec qui il travaillait depuis un peu plus d’un an, alors qu’elle se remet d’une blessure au genou, on peut comprendre que l’opportunité de travailler avec David Goffin, membre du top 20, est alléchante.



Elle permettrait à Germain Gigounon, 31 ans seulement, de côtoyer semaine après semaine le plus haut niveau du tennis mondial et de s’y faire un nom s’il parvient à relancer le Liégeois qui reste sur une saison 2020 compliquée. Il faudra voir si l’amitié qui unit Gigounon et Goffin sera un avantage ou un frein dans la relation coach-joueur qui devra s’installer.