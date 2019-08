Il ne lui a pas manqué grand chose mais, à l’arrivée, David Goffin n’a pas réussi à s’adjuger le premier Masters 1000 de sa carrière.

Hier soir, à Cincinnati, le Liégeois s’est incliné, en finale, face au jeune et talentueux Russe Daniil Medvedev en deux sets 7-6 (3), 6-4.Le tie-break de la première manche a pesé lourd dans la balance. On sentait que le match allait, à ce moment, basculer d’un côté ou de l’autre. S’appuyant sur une première balle de service bien plus performante, Medvedev s’imposa logiquement. Et, dans le second set, il confirma sa suprématie grâce à un break d’entrée. Goffin hérita de deux balles de 5-5 mais grâce à une collection d’aces, le Moscovite scella sa victoire. Symbole de la New Generation, Medvedev est probablement, à l’instar de Stefanos Tsitsipas, un futur numéro un mondial en puissance. Il progresse à chaque tournoi. Tombeur de Novak Djokovic en demi-finale, il méritait assurément d’accrocher ce premier grand titre à son tableau de chasse.

(...)