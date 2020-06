Quand on parle de Roland-Garros, on ne peut que parler de Justine Henin, quadruple lauréate du Grand Chelem français (2003, 2005, 2006, 2007). Mais depuis son dernier match à la Porte d’Auteuil dix ans sont passés. Une décennie où l’ancienne numéro 1 mondiale, qui a fêté ses 38 ans cette semaine, a changé de vie, s’est reconnectée à un quotidien plus traditionnel. Et ce n’est pas pour lui déplaire, comme elle l’explique dans cette première partie d’interview, plus axée sur les sentiments, la psychologie que le sportif.