Kiki Bertens (WTA-8) a dû déclarer forfait pour la compétition de Dubaï. Elle est finaliste lors du tournoi de Saint-Pétersbourg et ne pourra jouer contre Kim Clijsters.

Un premier tour très compliqué. Voilà ce qui attend Kim Clijsters pour son retour tant attendu à la compétition. Alors qu'elle devait affronter Kiki Bertens, 8e joueuse mondiale, la Néerlandaise a déclaré forfait à Dubai grâce (ou à cause) à sa qualification en finale du tournoi de Russie à Saint-Pétersbourg qu'elle doit jouer aujourd'hui. Dès lors, un nouveau tirage a eu lieu et la Limbourgeoise a hérité de Garbine Muguruza. L'Espagnole est sur le retour après un très bon Australian Open où elle a fini en finale face à Kenin. En 2017, elle était toujours numéro 1 au classement mondial. Elle a également remporté deux tournois du Grand Chelem: Roland Garros en 2016 et Wimbledon en 2017. Une sacré cliente donc...