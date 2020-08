C’est avec une petite dose de stress que les médias belges attendaient ce samedi soir la conférence de presse de Kim Clijsters en préambule à l’US Open qui débutera ce lundi. Forfait la semaine dernière lors du tournoi de Cincinnati à cause de douleurs aux abdominaux présentes depuis la mi-juillet et sa participation à la World Team Tennis, la Limbourgeoise s’était aussi retirée en cette fin de semaine du tableau de double du Grand Chelem. Mais c’est en toute décontraction, les cheveux mouillés, t-shirt blanc et masque foncé devant la bouche que l’ancienne numéro 1 mondiale a évoqué, notamment, son état de santé : “Mes abdominaux vont beaucoup mieux. Comme le tirage au sort de l’US Open se déroulait jeudi, j’ai passé une échographie de contrôle mercredi. Et cela va. Après un bon échauffement, j’ai servi doucement lors des entraînements. Je suis prête pour mardi. Je connais de nom mon adversaire, la Russe Ekaterina Alexandrova. Mais je ne la connais pas plus que cela, j’ai vu des vidéos. Lors de la World Team Tennis en juillet, j’ai senti que mon niveau de jeu prenait la direction que je désirais. J’ai eu l’impression de jouer du très bon tennis lors de cette compétition. J’espère pouvoir faire de même ici à l’Us Open.”

Un Grand Chelem particulier pour Kim Clijsters qui s’est imposée à trois reprises (2005-2009-2010) du côté de Flushing Meadows. C’est donc avec une certaine joie que notre compatriote s’apprête à refouler les courts new yorkais : “C’est toujours un plaisir pour moi de venir à l’US Open, que cela soit pour le tournoi des légendes ou comme commentatrices. Donc, être ici en tant que joueuse, c’est encore plus spécial. Pouvoir s’entraîner sur le court Arthur Ashe et se promener sur les courts, cela me procure de belles sensations.”