Thierry Van Cleemput était parfaitement conscient que sa collaboration avec David Goffin pouvait s’arrêter à tout moment. C’est la règle dans le tennis de haut niveau., nous rappelait-il d’ailleurs récemment.

Entraîneur passionnant et passionné, Van Cleemput aurait sans doute aimé poursuivre un peu plus loin l’aventure. Mais il sera le dernier à critiquer la décision de David tant il sait qu’un joueur a parfois besoin de se remettre en questions pour repartir du bon pied. Et il gardera évidemment un souvenir très fort de ces belles années passées dans l’ombre d’un champion à qui il voue une grande admiration à la fois pour ses qualités sportives et humaines. Actuellement, Thierry Van Cleemput, 50 ans, est toujours sous contrat avec l’Association francophone de Tennis (qui l’avait libéré partiellement pour s’occuper de David). Dans l’absolu, il pourrait donc revenir au bercail du Centre de Tennis-Études de Mons pour poursuivre sa carrière.



Mais c’est probablement un autre destin qui attend l’entraîneur carolo, courtisé par plusieurs autres joueurs du circuit mondial. Apprécié à la fois pour ses connaissances tactiques et techniques et fort de sa réussite avec Goffin, il s’est fait un nom dans les coulisses et a reçu des propositions pour entraîner quelques gros bras. Des noms circulent, comme celui de la Roumaine Simona Halep. Mais, à ce stade, il n’y a évidemment aucune confirmation.



Le Belge a toutefois été aperçu sur le court où s'entraînait la joueuse ce lundi, avant sa rencontre face à Serena Williams. Un hasard, avant une rencontre de cette importance ? Sans doute pas.