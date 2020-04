Les vacances de Pâques qui débutent, le soleil qui se montre plus présent et les journées qui s’allongent. Pas de doute, la saison d’été de tennis se rapproche lentement mais sûrement. C’est la période de l’année où les clubs organisent leur grand nettoyage de printemps pour remettre toutes leurs infrastructures en ordre. Une période financièrement importante aussi puisque les cotisations rentrent dans les caisses. Cela, c’est en temps normal. Mais voilà, avec la crise du coronavirus et le confinement imposé, les clubs vont devoir s’adapter. Une réalité qui n’a pas échappé à l’AFT qui a mis en place des systèmes de soutien.