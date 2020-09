David Goffin s'impose face à l'Américain Reilly Opelka

David Goffin (ATP 10), seul Belge engagé dans le tableau masculin de l'US Open, s'est imposé au premier tour de la deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Le Belge a battu l'Américain Reilly Opelka (ATP 35) sur le score de 3-1 après 2 heures et 32 minutes de jeu.

C'était la troisième confrontation entre David Goffin et Reilly Opelka, grand serveur du haut de ses 2m11. Le N.1 belge s'était imposé à l'Open d'Australie en 2017, avant que l'Américain ne prenne sa revanche à Bâle en 2019. Goffin, tête de série N.7, reste sur trois éliminiations de rang en huitièmes de finale à Flushing Meadows. En 2019, il avait été battu par le Suisse Roger Federer. (En cas de victoire) Le Liégeois de 29 ans défiera au 2e tour le vainqueur du duel entre l'Italien Marco Cecchinato (ATP 106) et le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 97).

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 107) a été battue dès le premier tour du tableau féminin, de l'US Open, battue 6-1, 6-4 après 63 minutes de jeu par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 19). Deux joueuses belges fouleront encore les courts en dur du tournoi new-yorkais, joué cette année à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Victoire de Kirsten Flipkens face à Rebecca Peterson

(Belga) Kirsten Flipkens a remporté une victoire au premier tour de l'US Open, lundi à New York. Pour sa douzième présence dans le tableau final à Flushing Meadows, la Campinoise de 34 ans a battu la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 48), 25 ans, tête de série N.32 du tableau sur le score de 2-0, en 2 heures et 4 minutes de jeu.

"Je pense avoir livré un très bon match", a-t-elle expliqué. "Cela a été une longue journée, car le match masculin qui nous précédait s'est joué en cinq sets. Je m'étais prémunie d'être agressive pour ne pas lui laisser prendre l'initiative avec son coup droit. À 5-4, j'ai hérité de trois balles de premier set à 0-40 et je mets un passing-shot dans le filet, mais derrière, j'ai livré un excellent tie-break avec de nombreux coups gagnants. Cela m'a donné confiance et j'ai tâché de continuer sur ma lancée. À l'arrivée, cela ne s'est pas joué à grand-chose, mais je pense avoir été la plus conquérante et très solide dans les moments importants."

'Flipper' avait atteint le 2e tour à New York lors des trois dernières éditions du tournoi américain du Grand Chelem, joué cette année à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Au deuxième tour, Flipkens rencontrera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 46) ou l'Américaine Jessica Pegula (WTA 63).

Alison Van Uytvanck battue par l'Italienne Camila Giorgi

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 60) a été vaincue au premier tour de l'US Open, lundi à New York. La Belge a été battue par l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74) au premier tour du Grand Chelem sur le score de 2-1 (2-6; 6-1; 7-5) après 1 heure et 53 minutes de jeu.

Camila Giorgi défiera la lauréate du duel japonais qui opposera Naomi Osaka (WTA 9/N.4) à Misaki Doi (WTA 81).