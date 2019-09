Rafael Nadal n’allait pas laisser passer une telle opportunité. Débarrassé de ses deux meilleurs ennemis, Novak Djokovic et Roger Federer, l’Espagnol s’est évidemment qualifié pour la finale de l’US Open. Les espoirs de Matteo Berrettini n’ont duré qu’un set quand après avoir sauvé six balles de break dont une balle de set à 4-5 dans le premier set il s’est retrouvé à 4-0, 5-2 puis 6-4 dans le jeu décisif. Et c’est là que son jeu a montré des limites insurmontables face à un joueur comme Nadal : comme vu face à Monfils, l’Italien a tendance à se tendre sous la pression, alors encore une fois il a forcé et raté dans un style qui ne connaît que la puissance à tout va.

