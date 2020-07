"En terme de convivialité pour les joueurs et d’activité et de ressources financières pour les clubs, les interclubs représentent un moment très important pour tous", explique André Stein dans un communiqué. "Néanmoins, à quelques jours du début des premières journées, sur base des nouvelles mesures prises par le CNS et après analyse approfondie des possibilités matérielles et des risques encourus, le Conseil d’Administration de l’AFT a décidé d’annuler tous les interclubs 2020 qui devaient débuter ce premier week-end d’août dans toutes les régions. Après avoir tout mis en œuvre à plusieurs reprises pour organiser, planifier, redessiner le calendrier interclubs, nous devons nous résigner, la mort dans l’âme, à prendre cette décision difficile pour tout le monde".

Le communiqué expose ensuite les raisons de cette douloureuse décision.