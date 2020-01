Steve Darcis ne s'est pas hissé au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi, à Melbourne.

Pour le dernier tournoi de sa carrière, Darcis, 35 ans, 176e joueur mondial, a été battu par le Français Elliot Benchetrit (ATP 229), 21 ans. Steve Darcis avait annoncé le 12 octobre dernier en marge de l'European Open à Anvers son retrait à l'issue de cet Open d'Australie.

La rencontre qui a scellé son parcours avait débuté mercredi, mais avait été interrompue alors que le Liégeois menait 4-2 dans le 1er set. Le début des matchs de la journée avait ensuite été repoussé en raison la fumée toxique liée aux incendies qui ravagent l'Australie. C'est ensuite un orage qui s'est abattu sur Melbourne en fin d'après-midi qui a provoqué la suspension pour le report des matchs en cours.

Pour finir, le Français Benchetrit a repris le dessus à la reprise du match jeudi dans l'après-midi, battant le Belge en deux sets (7-5; 7-5), pour une durée de jeu d'une heure et 45 minutes au total.

Ce duel était donc le dernier match de la carrière de Steve Darcis. L'un des meilleurs joueurs belges de sa génération tire sa révérence avec deux titres ATP à son palmarès, à Amersfoort aux Pays-Bas en 2007 sur terre battue et à Memphis aux Etas-Unis en 2008 sur surface dure, disputant cette année là encore une nouvelle finale à Amersfoort. Surnommé le "Shark", le Liégeois a été affublé aussi du titre de 'Mister Coupe Davis' pour ces exploits et la conquête répétée de points décisifs dans cette compétition par équipes dont il disputera la finale en 2015 (à Gand contre la Grande-Bretagne) et 2017 (à Lille face à la France).

David Goffin, 11e au classement ATP, est le seul Belge assuré de figurer dans le tableau final. Kimmer Coppejans (ATP 158) a lui rejoint le deuxième tour des qualifications en battant l'Italien Federico Gaio (ATP 150) 7-6 (7/47), 6-0. Il affrontera le Canadien Brayden Schnur (ATP 103), tête de série N.3 de ces qualifications.