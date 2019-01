Le N.1 belge, 22e mondial, a en effet été battu par le jeune Russe de 22 ans, Daniil Medvedev (N.15), 19e joueur du monde, en 3 sets: 2-6, 6-7, 3-6, au bout de deux heures et tois minutes de jeu. C'était la première fois que les deux hommes s'affrontaient sur le circuit. Medvedev, 22 ans, a été une des révélations de la saison dernière en remportant les tournois de Sydney, Winston-Salem et Tokyo. Le Moscovite avait atteint le 3e tour à Wimbledon et l'US Open l'an dernier. Le voilà cette fois en 8es de finale à Melbourne où il affrontera soit le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, soit le jeune talent de 19 ans, le Canadien Denis Shapovalov (ATP 27/N.25).