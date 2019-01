Novak Djokovic a aisément dominé le Français Lucas Pouille en demi-finales de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. Le Serbe, N.1 mondial, s'est imposé 6-0, 6-2, 6-2 en 83 petites minutes de jeu et rejoint donc en finale l'Espagnol Rafael Nadal. Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, le Nordiste a connu un départ catastrophique. Pas assez performant sur son service et trop irrégulier, avec dix fautes directes pour aucun coup gagnant dans le premier set, Lucas Pouille a concédé la manche sur le score net et sans appel de 6-0 en 24 petites minutes.

Si le Français n'a pas atteint le niveau de jeu affiché depuis le début de la quinzaine à Melbourne Park, 'Nole' a lui été irréprochable sur sa mise en jeu, ne concédant que 8 points sur son service sur l'ensemble du match. Tel un métronome, le Serbe, qui compte 14 titres en Grand Chelem dont 6 en Australie, n'a fait que 5 fautes directes sur l'ensemble du match.

En finale, le Serbe affrontera Nadal, son dauphin au ranking ATP. Djokovic, 31 ans, mène 27-25 aux confrontations directes. En 2012, il avait déjà battu Nadal en finale à Melbourne. Il s'était imposé au terme d'un combat en cinq sets: 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) et 7-5. 'Djoko' mène également 18-7 lors des matches joués sur surface dure. Nadal, 32 ans et 17 sacres en tournois majeurs, disputera sa cinquième finale aux antipodes. Après l'avoir emporté en 2009 face à Roger Federer, il a perdu les trois suivantes: en 2012 contre Djokovic, en 2014 face à Stan Wawrinka et en 2017 contre Federer.

En cas de victoire dimanche, Djokovic deviendra le joueur le plus titré du tournoi avec 7 sacres, dépassant l'Australien Roy Emerson (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967) et Federer (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).