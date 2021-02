Au bord de l'abandon au troisième tour à cause de douleurs abdominales, Novak Djokovic avait fait le pari de prendre tous les risques pour tenter d'avancer dans le tournoi. Jeudi, il s'est qualifié pour sa neuvième finale à Melbourne et a assuré: "je serai prêt pour la bataille".

Vous avez semblé bouger normalement ce soir sur le court. Etes-vous surpris de la façon dont votre corps a répondu après votre blessure ?

"Oui et non. Je suis effectivement surpris de la façon dont je me suis senti ce soir. Ca dépassait mes espoirs les plus fous. Mais en même temps, j'avais déjà vécu ce type d'expérience par le passé où il a fallu que je récupère au plus vite. Tous les joueurs sont différents et moi, avec l'aide évidemment de tous les gens qui m'entourent, j'ai cette faculté à récupérer vite. Mais je ne pensais pas jouer sans douleur ce soir. Or j'ai joué sans douleur."

Comment voyez-vous votre neuvième finale dimanche à l'Open d'Australie, face à Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas ?

"Je ne m'étais encore jamais senti aussi bien que ce soir depuis le début du tournoi. Physiquement, mais aussi mentalement. J'ai très bien frappé la balle, varié les rythmes. Je l'ai toujours laissé dans l'incertitude et j'ai bien servi dans les moments où il a fallu me sortir de situations compliquées, comme à la fin du deuxième set. Je suis très satisfait de ma performance, ça ne pouvait pas mieux tomber: avant le dernier match d'un tournoi du Grand Chelem, le moment ne pouvait pas mieux tomber pour moi de jouer mon meilleur tennis. Mais je suis aussi heureux d'avoir deux jours de repos. La récupération reste ma priorité. J'ai assez joué au tennis, je me sens bien sur le court. Quel que soit mon adversaire dimanche, je serai prêt pour la bataille, pour le match le plus dur du tournoi. Je m'entraînerai samedi en fonction de mon adversaire pour travailler des détails spécifiques. Mais vu la façon dont je me suis senti aujourd'hui, je sais que j'ai une chance et, assurément, je viserai le titre."

Avec tout ce contexte de quarantaine et de blessure, cette finale est-elle la plus difficile à atteindre de vos neuf à Melbourne ?

R: "Il est difficile de faire des comparaisons parce que je n'avais jamais connu de blessure comme celle que j'ai eue au troisième tour. Et donc je n'avais jamais dû gérer une telle situation. Mais j'ai aussi eu des matchs difficiles, contre des cogneurs: Fritz, Raonic, Tiafoe, Zverev, ce sont tous de gros serveurs, ils ont tous un gros jeu. Il fallait que je joue au mieux. Et ça m'a épuisé, en particulier le match contre Zverev (en quarts de finale). Mais je savais qu'après avoir triomphé de Zverev, les choses s'amélioreraient. J'avais ce pressentiment qui s'est confirmé aujourd'hui. Mais il est difficile de comparer parce que j'ai joué tellement de tournois du Grand Chelem... Certains ont été phénoménaux où je n'ai perdu qu'un set ou même aucun pour arriver en finale. D'autres, où j'ai joué plusieurs matchs en cinq sets pour y parvenir. Cette fois, les circonstances ont été uniques. Je tire de nombreuses leçons de chacun de mes tournois du Grand Chelem pour avancer. Alors oui, il a fallu que je tire sur mon corps jusqu'à la limite ces cinq derniers jours, mais je suis très satisfait d'aller dans la bonne direction, que ce soit en termes de blessure ou du reste."