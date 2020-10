Derrière l’homme des chiffres les plus fous, se cache une personnalité attachante. Rafael Nadal a d’abord été décrié comme une bête de muscles qui envoie du lourd sur le terrain. Par petites touches discrètes au fil des ans, il a révélé sa personnalité plus timide et discrète. Ne cherchez pas des vidéos où Rafa s’énerve ou démolit sa raquette. Elles n’existent pas. Ne cherchez pas non plus un gros pétage de plombs ou un manque de respect du Majorquin en conférence de presse. On lui attribue quelques colères modérées avec certains arbitres, dont Carlos Ramos. Sans plus. Sur ses réseaux sociaux aussi, il refuse les bad buzz.

Au fil des années, il a appris à donner son avis sur les débats qui agitent le circuit. Avec respect. Il y a 15 jours, il aurait pu s’agiter contre la météo, le froid, les balles et le calendrier. "RN" s’est contenté d’exprimer son ressenti en soulignant qu’il voyait plus le challenge de cette situation nouvelle. Rafa parle plus volontiers avec sa raquette que derrière un micro.

Le style Nadal est-il ennuyant et trop lisse ? Du tout ! Rafael Nadal a démontré qu’il est possible d’être une légende et un garçon introverti et timide. Il n’a d’ailleurs jamais cru qu’il était une légende, ce qui lui a permis de garder les pieds sur terre après chaque exploit.

Si on excepte ce qu’il possède sur son compte en banque et ses qualités de tennisman, l’Espagnol pourrait avoir une vie assez classique.

Rafael Nadal appartient même à la catégorie des personnes très prudentes. Il est, à la limite, trouillard. Ainsi, il n’est pas à l’aise durant un orage ou dans un local noir. Il gère ses angoisses, mais redoute les chiens et les fous du volant. La prise de risque est toujours calculée.