Tombeur du Suisse Stan Wawrinka (ATP 17), vainqueur du tournoi en 2015, Hugo Gaston, 20 ans, se retrouvait mené deux sets à rien face à Thiem (6-4, 6-4). Gaston, bénéficiaire d'une invitation et dernier Français en lice en simple messieurs, arrachait les deux manches suivantes, forçant l'Autrichien à concéder ses deux premier sets de sa quinzaine parisienne. Thiem s'imposait finalement sur sa seconde balle de match.

En quarts de finale, Dominic Thiem sera opposé à l'Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial.

Le tombeur de David Goffin, Jannik Sinner en quarts de finale en sortant cette fois un Zverev "fièvreux"

L'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial et finaliste de l'US Open, a été éliminé en 8e de finale de Roland-Garros par le jeune Italien Jannick Sinner (ATP 75) 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 dimanche sur la terre battue parisienne.

A 19 ans, Sinner accède pour la première fois aux quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem et il y affrontera le roi de Roland-Garros Rafael Nadal.

De son côté, Zverev avait atteint les quarts à Paris lors des deux précédentes éditions.

Jannik Sinner avait dominé David Goffin au premier tour 7-5, 6-0, 6-3.

Les deux autres apparitions du jeune Italien dans le tableau principal d'un Grand Chelem se sont soldées par des éliminations au premier tour, en 2019 et 2020 à l'US Open.

"Ca a été dur... On s'entraîne parfois ensemble à Monaco donc on se connaît. Je savais que ce serait un match long et difficile", a commenté Sinner après 3h01 de combat.

Comme à son habitude, Sinner a frappé fort (39 coups gagnants pour 56 fautes directes). Il a aussi tenu la cadence de Zverev: plus les échanges étaient longs, plus il en a gagné (38 à 20 sur les échanges de 9 coups et plus). Mais il n'a pas hésité non plus à monter au filet, où il ne s'est pas montré maladroit (21 points gagnés sur 29 montées), et a été solide dans sa tête.

"Même au 3e set, je n'ai pas mal joué. Et j'ai essayé de rester concentré après l'avoir perdu", a-t-il expliqué.

Résultat: il est le premier joueur à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros à sa toute première participation depuis Nadal en 2005. L'Espagnol était allé jusqu'à décrocher le titre.

L'Italien est également le plus jeune à atteindre les quarts d'un Majeur depuis Novak Djokovic, déjà à Paris, en 2006.

"J'ai de la fièvre", explique Zverev après sa défaite contre l'Italien Sinner

Alexander Zverev, finaliste de l'US Open, a expliqué être "très malade" et avoir "de la fièvre" dimanche, après sa défaite en 8es de finale de Roland-Garros face au jeune Italien Jannick Sinner.

"Je suis très malade depuis le match contre Cecchinato qui s'est joué de nuit (vendredi au 3e tour)", a déclaré l'Allemand, 7e mondial. "Je ne peux pas vraiment respirer. J'ai de la fièvre aussi. Donc je ne suis pas dans le meilleur état physique. Je pense que ça a eu un certain impact sur le match aujourd'hui. Je me suis échauffé aujourd'hui. En fait, je n'aurais pas dû jouer. Mais j'espérais gagner en trois sets. Je me suis rendu compte dès le début que ça n'allait pas être facile", a-t-il ajouté, en précisant avoir eu 38°C de fièvre dans la nuit.

Sinner, 75e mondial à 19 ans, l'a battu 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 pour atteindre son premier quart de finale de Grand Chelem.

"Il joue bien. Mais je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Tout ce que je faisais, c'était remettre la balle dans le court et lui laisser faire le reste. C'est facile de frapper fort dans la balle quand je le laisse faire. Mais bon, il joue bien, c'est quelqu'un qui peut jouer un jeu très agressif. Je le savais", a ajouté Zverev.

La tête de série N.1 et favorite Simona Halep éliminée en 8e de finale par Iga Swiatek

Lauréate du tournoi en 2018, Halep, N.2 mondiale, faisait figure de favorite à Paris, où elle n'avait pas encore perdu le moindre set depuis le début du tournoi.



La Roumaine de 29 ans restait sur trois titres de rang en 2020, à Dubai sur dur en février, avant l'arrêt de la saison pour cause de coronavirus, et à Prague (contre Elise Mertens) et Rome, deux tournois sur terre battue, depuis la reprise. Swiatek, 19 ans, atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.



La Néerlandaise Kiki Bertens, 8e joueuse mondiale et tête de série N.5, a été éliminée en huitième de finale de Roland-Garros, dimanche, par l'Italienne Martina Trevisan (WTA 159), issue des qualifications, sur un double 6-4 en 1 heure et 35 minutes.

Trevisan, 26 ans, dispute Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Elle rencontrera en quart de finale la Polonaise Iga Swiatek (WTA 54), qui a créé la première sensation de la journée en balayant 6-1, 6-2 la favorite du tournoi, la Roumaine Simona Halep, 2e joueuse mondiale et tête de série N.1.