Son refus de signer la charte de Djokovic, sa forme, le tirage au sort et le Covid: David Goffin se confie avant l'US Open TennisInterview Christophe Verstrepen

© Poupart Julien/ABACA

Face au monstre Reilly Opelka, un match piège attend David Goffin pour ses débuts à l’US Open.



À vos marques, prêts, partez. Depuis des semaines, la tenue ou non de l’US Open est au centre des discussions dans la sphère du tennis mondial. Après de nombreuses réunions et un travail titanesque pour créer une bulle sanitaire dans laquelle ne sont acceptés que les joueurs, leur staff réduit et des personnes triées sur le volet (arbitres, juges de ligne, ramasseurs de balle, etc.), le Grand Chelem américain va débuter ce lundi. Avec huit Belges engagés en simple, notre pays sera bien représenté même si David Goffin sera le seul garçon dans le tableau final.