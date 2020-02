Le moment tant attendu par les fans belges de tennis est enfin arrivé.

C'est le jour-J pour Kim Clijsters. C'est au tournoi WTA de Dubaï que la Belge a décidé d'effectuer son deuxième retour au plus haut niveau. Dès son retour, Clijsters affronte un gros morceau en la personne de l'Espagnole Garbine Muguruza (16e mondiale), récente finaliste de l'Open d'Australie.

Suivez la rencontre en direct

- 17h30 : Après avoir concédé deux jeux d'affilée, Muguruza se remobilise pour prendre son service avant que Clijsters ne remporte également son jeu dans la foulée. La Belge compte toujours un break de retard.

- 17h20 : Avec l'énergie du désespoir, Clijsters parvient à effacer un des ses breaks de retard pour revenir à 1-3 dans cette deuxième manche. Dans la foulée, on pensait que la Belge allait pouvoir prendre sa mise en jeu facilement. Menant 15-40, elle a laissé revenir son adversaire à 40 partout. Malgré cette petite frayeur, la Belge a finalement réussi à conserver son service (2-3)

- 17h10 : Les jeux défilent, Clijsters commettant toujours beaucoup de fautes. Sur son service, le Belge ne parvient une nouvelle fois pas à contrecarrer les plans de Muguruza. malgré plusieurs balles de break sauvées, la Belge craque et concède un sixième jeu consécutif. (2-6, 0-3)

- 17h05 : La deuxième manche commence comme la première : ne commettant quasi aucune faute, Muguruza attend celle de notre compatriote. L'Espagnole breake à nouveau d'entrée après une énième faute de l'ancienne numéro un mondiale. Quelques instants plus tard, Muguruza confirme son avance en remportant sa mise en jeu. Les jeux commencent à défiler pour notre compatriote. (2-6, 0-2)

- 17h00 : Alors qu'on pensait que la Belge avait accéléré, menant 0-40 sur le service de Muguruza, celle-ci recolle et décroche la première manche 6-2. Comme annoncé, entrée en matière difficile pour Clijsters.

- 16h55 : Après une nouvelle mise en jeu remportée aisément par Muguruza, la Belge perd totalement pied sur son service et se retrouve menée 0-40. Trois balles de break, c'est une de trop pour Clijsters qui concède le double break sur une nouvelle double faute (2-5)

- 16h45 : Nouvelle frayeur sur son service. Commettant trop de fautes en revers, Clijsters offre une nouvelle balle de break à son adversaire. Balle de break sauvée magistralement pas notre compatriote d'un coup droit croisé surpuissant. Dans la foulée, elle sort un ace de sa raquette et conclut sur le point suivant pour revenir à 2-3

- 16h40 : Le troisième jeu de la rencontre est moins disputé et Clijsters remporte son premier jeu après avoir réussi un meilleur ratio de premières balles de service., tandis que Muguruza remporte à nouveau aisément sa mise en jeu dans la foulée, conclue par un ace. (1-3)

- 16h35 : Au service pour débuter la rencontre, Clijsters a le plus grand mal à passer sa première balle de service. Offrant plusieurs points faciles, dont deux doubles fautes, à Muguruza, elle voit le premier jeu s'envoler et doit courir après le score dès le premier jeu. Un break confirmé quelques instants plus tard par l'Espagnole (0-2)

Le score en direct