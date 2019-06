Il n’a pas eu de jour off depuis jeudi, a livré un marathon de 4h19 sur deux jours avec son lot de nerfs pour se défaire de Novak Djokovic, mais Dominic Thiem se dit frais. Le garçon est une monstre physique, tant et si bien qu’il a souvent eu la mauvaise habitude de jouer toutes les semaines de l’année. Alors l’entendre dire : "je ne suis pas fatigué", en évoquant l’enchaînement face à Rafael Nadal en finale n’est pas totalement surprenant. "Je me sens bien, mes matches précédents n’avaient pas été très longs. J’ai toute l’adrénaline nécessaire donc non je ne serai pas fatigué dimanche."

