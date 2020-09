Suivez l'évolution du score dès 22h:

Zverev, qui n'avait jamais passé le stade des huitièmes de finale à l'US Open, ne part pas favori face à celui qui l'avait battu en demi-finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, en Australie. Mais voilà, le 7e joueur mondial incarne la génération dorée et il semble ne rien avoir à perdre après être revenu de très loin dans sa demi-finale face à Carreno Busta.La pression sera donc sur les épaules de Thiem qui reçoit une opportunité en or de conclure en Grand Chelem en l'absence de Nadal et Federer et après la disqualification de Djokovic, qui l'avait battu en finale à l'Australian Open.