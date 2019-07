Novak Djokovic défendra son titre en finale des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis dimanche sur le gazon de Wimbledon.

Le N.1 mondial s'est défait de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 22/N.23) vendredi à l'issue de la première demi-finale. Il s'est imposé en quatre manches sur le score de 6-2, 4-6, 6-3 et 6-2 après 2h48. de match. Le Serbe, quadruple vainqueur à l'All England Club (2011, 2014, 2015, 2018), jouera sa 6e finale (il a perdu celle de 2013 contre Andy Murray). Il défiera Roger Federer (ATP 3/N.2) ou Rafael Nadal (ATP 2/N.3) dans une finale qui s'annonce, quoi qu'il arrive, titanesque. Il visera à cette occasion son 16e titre du Grand Chelem et le 2e en 2019 après sa victoire en janvier à l'Open d'Australie aux dépens de Rafael Nadal en finale. En cas de succès, Djokovic signerait un 4e succès sur les cinq derniers Grands Chelems disputés. Le Serbe mène 25-22 dans ses duels face à Federer et 28-26 contre Nadal.

"Djoko", qui a perdu vendredi son 2e set du tournoi après un premier cédé au Polonais Hubert Hurkacz en seizièmes, n'a jamais vraiment tremblé face à Bautista Agut qui disputait à 31 ans sa première demie en carrière en 27 tournois du Grand Chelem. Son meilleur résultat précédent datait de janvier quand il avait atteint les quarts en Australie.

Le tombeur de David Goffin en quarts de finale retrouvera 'Rafa' ou 'Roger' en finale. L'Espagnol et le Suisse s'affronteront pour la 40e fois sur le circuit, une première à Wimbledon depuis la finale historique, la plus longue de l'histoire, de 2008. Le 'Taureau de Manacor' s'était d'ailleurs imposé après cinq sets et près de 5 heures de jeu au terme d'un match resté dans les annales. Nadal a aussi remporté leur dernier duel, le mois dernier en demi-finale à Roland-Garros.

Ce sera aussi le 14e duel en Grand Chelem entre les deux hommes (10-3 pour Nadal), le 4e sur gazon (2-1 pour Federer). "C'est vraiment magnifique d'encore jouer contre Roger après toutes ces années. Ce sera vraiment un match unique", a déclaré l'Espagnol aux dix-huit titres en Grand Chelem qui est revenu à deux longueurs de Federer depuis son 12e sacre sur la terre battue parisienne le mois dernier.





Suivez l'évolution du score entre Nadal et Federer:

Roger Federer a pris le premier set au tie break, après avoir globalement dominé Nadal dans cette première manche. Rafael Nadal n'a pas attendu plus longtemps pour remettre les points sur les i et étouffer son adversaire dans la deuxième manche: 6-1 ! Dans le troisième set, Nadal n'a pas pu tenir le rythme et ses frappes étaient moins lourdes, mois précises. Le Suisse n'en demandait pas tant: 6-3.