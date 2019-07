Après une défaite contre Thiem à Roland-Garros en 2016 et un revers face à Dimitrov à l'Open d'Australie 2017, le Liégeois aura une tâche encore plus difficile s'il veut atteindre le dernier carré. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic se dresse sur sa route et il faudra être dans un jour de grâce pour éliminer Djoko. S'il y parvient, mais on en est évidemment très loin, le Belge aura une occasion unique de jouer une finale de Grand Chelem puisque Pella et Bautista-Agut, qui s'affrontent dans la même partie de tableau, ne font pas aussi peur que Federer ou Nadal qui sont quant à eux dans le bas du tableau.Comme nous vous l'expliquions dans cet article (cliquez ici) , Goffin a des raisons de croire en l'exploit.

Suivez l'évolution du score en direct dès 14h !

Premier set

David Goffin est à l'échauffement. Les deux joueurs sont prêts pour le combat. Djokovic commence au service. Le premier jeu était déjà fort disputé. Le Serbe, qui a commis une double faute, passait par deux égalités avant de l'emporter.



Goffin est encore un peu crispé, mais il maîtrise bien ses coups malgré une double faute à 30-0. Il recollait aisément à 1-1.

Le 3e jeu était à nouveau fort disputé. Goffin haussait de plusieurs tons: un passing gagnant, une volée et quelques attaques lui offraient deux balles de break. Djokovic répondait par une attaque coup droit sur la ligne et un service gagnant. Le Serbe restait devant, mais il peine à prendre ses mises en jeu.

Profitant des mauvais retours de Djokovic, David Goffin recollait à 2-2 sans perdre un point.

David Goffin se détachait à 15-30 sur le service de Djoko. A 30-30, il ratait une volée assez facile. Djokovic restait devant sans briller pour le moment.