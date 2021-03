La 4e génération de cette Audi sportive est un peu moins radicale qu’avant, mais plus douce, plus conviviale.

Autant le dire tout de suite à ceux qui ne vivent que pour les sensations fortes : cette S3 est certes un parfait compromis entre puissance, confort, tenue de route (quasi impossible à prendre en défaut !) et une motricité (intégrale) exemplaire, mais elle est tellement aboutie et sécurisante que les vrais mordus de la conduite sportive resteront sans doute un peu sur leur faim. Que ceux-là se tournent plutôt vers la RS3, encore plus performante mais certainement aussi plus joueuse (à leur goût).

(...)