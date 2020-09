Honda fait face aux incroyables défis que présente la mobilité urbaine misant sur la recherche et le développement afin de trouver les solutions qui s’imposent pour le futur. Cela va bien plus loin qu’une mobilité électrique et c’est exactement ce qu’ils veulent démonter avec la nouvelle Honda e. Cette voiture a été pensée pour créer une nouvelle relation entre la voiture, la société et les gens qui l’animent. Pas juste une voiture électrique mais un vrai produit ‘intelligent’ et d’un design exceptionnel.

Citadine maniable

La nouvelle Honda e est spécialement conçue et façonnée pour la ville. Il est donc plus que très probable qu’elle s’adapte parfaitement à votre style de vie. Cette citadine est compacte et extrêmement facile à manœuvrer et garer. Son rayon de braquage d’à peine 4,3 m la rend très maniable jusque dans les plus petites rues de la ville et vous pourrez toujours vous faire aider par votre Honda Parking Pilot pour aisément réaliser les manœuvres les plus complexes. La ville deviendra ainsi un agréable terrain de jeu plutôt qu’un nœud routier cauchemardesque.

Une maniabilité encore renforcée par le caractère sportif de la voiture, sa puissance et son ‘nerf’. Un moteur électrique spécialement conçu pour le modèle développe 136 ch (154 ch pour la version Advance) et votre temps de réaction ne risque pas d’être perturbé par un changement de vitesse : la voiture n’en a pas. La Honda e vous offre une accélération instantanée et continue, une conduite fluide avec un répondant sportif qui vous permettra de réagir rapidement à toute situation et vous fondre dans le trafic. Et bien sûr, ce dynamisme n'entraîne aucune hausse d’émission, terme qui n’est pas repris dans le vocabulaire de la Honda e.

Tout confort

Tout ça sans jamais oublier de vous offrir un incroyable confort. Les sièges de la Honda e, recouverts de tissu résistant et doux au toucher, sont aussi confortables que le canapé de votre salon. Vos passagers auront tout l’espace qu’il faut pour leurs jambes et le toit panoramique offre une luminosité et un sentiment de liberté extrême. De nuit ou pour les jours plus sombres des spots LED à éclairage chaleureux ont été judicieusement placés.

En plus d’être confortable, elle est aussi simplement magnifique. L’équipe qui s'est chargée du design a fait un boulot incroyable. Le prix ‘Best of the Best 2020’ que la voiture remporta au ‘Red Dot Design Award’, un concours de renommée internationale, ne tomba pas du ciel et offre directement une place à la Honda e dans les salles du Red Dot Design Museum de Essen.

Bijou esthétique

Chaque détail est une combinaison de simplicité et de technologies de pointe. Les poignées de porte avant font corps avec la carrosserie, s'ouvrent et s'éclairent lorsque que vous vous approchez de la voiture ; tandis qu'à l'arrière, elles sont dissimulées dans la fenêtre. Deux caméras compactes haute définition remplacent les rétroviseurs extérieurs conventionnels. Les feux avant et arrière sont multifonctionnels et intègrent les clignotants dans une conception unique, les phares vous accueillent avec une animation lorsque vous déverrouillez la voiture. La voiture donne l’impression d’être vivante. Une ‘copine’ style Herbie, mais alors avec les traits d’une Honda Civic de cette époque remasterisée avec beaucoup de goût. Un petit bijou qui n’est pas dessiné que pour plaire au regard car sa ligne épurée réduit également la trainée aérodynamique, améliorant ainsi l’efficacité de la voiture.

L’intérieur aussi est classe. Le tableau de bord numérique pleine largeur est composé de cinq écrans. Il vous tient informé, vous divertit et est toujours connecté grâce à une gamme d'applications et de services intelligents. Deux écrans indépendants permettent également au conducteur et aux passagers de partager et d’échanger des informations. Ainsi un passager peut introduire une destination dans le GPS depuis son écran afin que le conducteur puisse garder toute son attention à la conduite. Mais vous pouvez aussi simplement personnaliser les écrans avec vos photos préférées si cela vous plait.

Et intelligente en plus

Ajoutez à ça la dernière technologie intelligente vous connectant en toute transparence à votre monde et vous comprendrez rapidement pourquoi la Honda e ne s’attribua pas que le prix du design lors des ‘Red Dots Awards’ mais aussi celui de 'Smart Product'. L'application My Honda+ disponible sur votre smartphone vous permet de programmer la recharge de la voiture, de fermer les vitres à distance ou d’utiliser votre smartphone comme clé digitale pour verrouiller, déverrouiller et même démarrer la voiture. Votre téléphone pourra aussi vous servir de thermostat afin d’avoir la température idéale dans l'habitacle quand vous prenez le volant.

L'assistant personnel à commande vocale Honda Personal Assistant peut facilement converser avec vous, grâce à son système de compréhension contextuelle. Il vous aidera à vérifier la météo, trouver le point de charge le plus proche, jouer votre musique préférée, trouver le restaurant de votre choix…

Bref : Intelligente, belle, flexible et propre, la Honda e est vraiment la compagne parfaite.