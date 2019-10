La pratique du sport est bonne pour la santé. Mais en cas d'accident, elle peut avoir des conséquences financières importantes. L'assurance pour les sportifs vous permet de couvrir les risques d’accident auxquels vous êtes exposés quand vous faites du sport.

Selon de récentes études, le Belge est le plus sportif des Européens. 45 % des belges exercent en effet une activité sportive plus d’une fois par mois. Parmi eux, 49% font du sport au moins une fois par semaine et 16% même plus de cinq fois par semaine. Mais attention, qui dit sport dit risques potentiels de blessures ou de dommages matériels. En fonction de votre pratique sportive, il est recommandé, voire obligatoire de souscrire une assurance.

Les risques

En pratiquant une activité sportive quelle qu’elle soit, à titre individuel ou en équipe, vous êtes exposés à des risques d’accident plus ou moins importants. Et les conséquences peuvent varier en fonction de la gravité de l’accident. Elles peuvent être physiologiques, mais aussi morales et économiques, dans les cas les plus graves, lorsque la victime conserve des séquelles permanentes. La Sécurité Sociale interviendra partiellement en fonction du type de prestations. L’assurance Hospitalisation également, pour autant que la victime en ait souscrite une, mais ces interventions ne couvrent toutefois pas la totalité des conséquences éventuelles. Adepte de la course à pied, joueur de tennis, footballeur ? A titre individuel ou collectif, les risques liés à la pratique d’un sport se doivent d’être encadrés. La souscription d’une assurance Accident Vie privée trouve ici tout son sens, surtout si vous êtes sportif amateur. Les sportifs professionnels disposent, en effet, d’une couverture « Accident du travail », alors que les sportifs amateurs ne bénéficient d’aucune couverture d’assurance obligatoire.

Les types d’indemnisation

« Il existe deux systèmes d’indemnisation : l’indemnisation forfaitaire, la plus répandue chez les assureurs, prévoit le versement d’une indemnité contractuelle choisie par l’assuré ou par le club/fédération pour les différents postes d’intervention choisis. L’autre alternative est l’indemnisation en fonction du préjudice subi, beaucoup plus favorable pour la victime d’un accident. AXA est le seul assureur sur le marché belge à proposer les deux systèmes d’indemnisation », nous explique Bernard Lucion, manager My Family chez Axa. « Le bris de matériel peut également être couvert. Les assurances dédiées aux cyclistes (sur le chemin du travail et pour les loisirs) se sont récemment multipliées chez les ‘grands’ assureurs. AXA vient d’ailleurs de lancer une offre dénommée ‘Confort vélo+’ qui couvre les dégâts matériels, le vol ou tentative de vol du ou des vélos de la famille, y compris une assistance en cas de panne ou de tout autre cause d’immobilisation. L’assuré peut aussi souscrire en option une garantie Sécurité du cycliste (indemnisation de type forfaitaire) ».

La couverture

Une assurance « Sport » couvre également les sports pratiqués à l'étranger, dans le monde entier, et selon le type de contrat le rapatriement éventuel. « C’est le cas de notre assurance Daylife Protect », nous précise Bernard Lucion. « Elle prévoit l’indemnisation des soins urgents à l’étranger et le rapatriement de la victime et des autres membres de la famille si nécessaire. Les sports dits à risques ou dangereux sont également couverts, à l’exception des sports de combat en compétition, des sports automoteurs et des sports à plus haut risque, tels le wingsuit ou le parapente en solo. La souscription de la couverture des frais médicaux est recommandée pour couvrir, notamment, les frais de caisson hyperbare, lors d’un accident de plongée ».

Vélo et trottinette

Trottinette, vélo électrique, les alternatives de mobilité douce se multiplient. « Si vous vous rendez à votre travail par l’un de ces moyens, vous êtes déjà couvert par l’assurance Accident du travail. Toutefois, les assurances dédiées aux cyclistes comme la nôtre prévoient une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’indemnité prévue par l’assurance obligatoire souscrite par l’employeur pour ses salariés, ce qui est appréciable dans l’hypothèse de grosses dépenses médicales à devoir supporter », nous précise encore Bernard Lucion. « Enfin, si vous êtes affilié à un club de sport, il est utile de vérifier avec l’aide de votre courtier d’assurance la couverture octroyée. Les postes d’intervention et les capitaux assurés dans les contrats de club/fédération fluctuent au cas par cas. La compléter par une assurance Accident vie privée n’est pas inutile. Elle a par ailleurs l’avantage de couvrir aussi les accidents domestiques bien plus nombreux que les accidents de la route ».

