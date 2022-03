NTO, Jennifer Cardini, La P'tite Fumée et bien d'autres aux Arcs du 15 au 18 mars pour l'Electronic Peak Festival

Ca bouge aux Arcs où l'Electronic Peak Festival aura lieu eu 15 au 18 mars. Sont attendus NTO, Jennifer Cardini et bien d'autres pour quatre jours de fête à Arc 1800 et Arc 2000.

Cette année, le festival innove avec des événements gratuits durant ses deux premières journées. Les animations commenceront mercredi dès midi avec la "Bulle Party" au Bulle Café à Arc 2000, au pied de la splendide Aiguille Rouge. Ensuite, rendez-vous à 18h00 au Ventura Bar pour la "Ventura Party", toujours à Arc 2000. Le jeudi, c'est le Boubou Café à Arc 1800 qui prendra le relais. Au programme : un apéro devant un show de ski freestyle à partir de 17h00, puis "Boubou Party" et after pour les plus endurants.

Après un bel échauffement, le festival passera aux choses sérieuses les 17 et 18 mars avec deux grosses soirées dès 18h00 au Centre Bernard Taillefer à Arc 1800. Le vendredi, ce sont I Woks, Automatic Writing et la P'tite Fumée qui mettront le feu au dancefloor. Mais attention, il faudra garder un peu de forces pour samedi afin d'honorer NTO, Sweely, Jennifer Cardini et François X.

Côté tarif, comptez 34€ pour un jour et 59€ pour les deux. Une offre packagée Electronic Peak Festival comprenant hébergement + pass festival est également proposée à partir de 135€/semaine.



Office de Tourisme Les Arcs-Bourg Saint Maurice

+33 (0)4 79 07 12 57

www.lesarcs.com

https://electronicpeakfestival.com/