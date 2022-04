Bon plan : au printemps, forfait et location sont gratuits aux Arcs pour votre enfant !

Le ski de printemps a de nombreux avantages : plus de soleil, moins de monde sur les pistes, les festivités de fin de saison… En prime, la neige est de retour dans les Alpes et Les Arcs proposent une offre spéciale pour les familles. Alors, vous attendez quoi pour craquer ?

L’offre

A l’achat d’un séjour « tout compris » entre le 9 et le 30 avril 2022, le forfait de ski Les Arcs/Peisey-Vallandry (et Paradiski avec le pack Essentiel) + la location du matériel de glisse d'un enfant de moins de 12 ans sont offerts pour 2 forfaits et 2 locations adultes achetés. Il est aussi possible de se limiter uniquement aux forfaits si vous avez déjà votre matériel.

Les bonus

- Les forfaits de ski adultes et enfants supplémentaires sont également à tarif réduit.

- Votre pack matériel de glisse à partir de 85€ pour la gamme débutant (105€ gamme skieur confirmé et 125€ gamme skieur expert).

- Les tarifs les plus bas des périodes de vacances pour votre location d'appartement, hébergement haut de gamme ou séjour en hôtel.

- De nombreuses animations : démonstrations de slackline et highline, Feel good Village, course relais Ski 2 Bike, chiens de traineau…

- Les avantages du pack Essentiel : une demi-journée de ski gratuite à votre arrivée, files rapides, 50% de réduction sur le coupe-file de l’Aiguille Rouge, la tyrolienne, la luge à Arc 1800 et Arc 2000 ainsi que les First Tracks (première descente avant l’ouverture du domaine), accès gratuit à la descente aux lampions et à la piscine d’Arc 1800, sans oublier des avantages chez de nombreux partenaires.

Offre soumise à conditions. Infos et réservations sur la page dédiée sur www.lesarcs-reservation.com.

Office de Tourisme Les Arcs-Bourg Saint Maurice

+33 (0)4 79 07 12 57

www.lesarcs.com