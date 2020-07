D’un musée à l’autre

La visite d'un musée au Luxembourg vous fait découvrir un patrimoine national aussi riche que fascinant. Tant en ville qu’ailleurs dans le pays. Car, ici, les hauts lieux de culture ne sont pas tous concentrés dans la capitale. L’une des plus belles collections de photographies (« The Family Of Man » by Edward Steichen, classée par l’Unesco) se trouve dans le Château de Clervaux… in the middle of nowhere . Inutile de préciser que le Luxembourg ne se résume pas qu'à son célèbre musée d’Art moderne (MUDAM), ni qu’à de prestigieuses expositions. Les musées militaires et les musées de l'industrie retracent aussi les faits marquants de l'histoire du pays. Quant aux amis de la nature, ils ont le loisir de découvrir une série de musées naturels très attractifs, répartis à travers tout le pays.

Original : découvrez les sept principaux musées de la ville de Luxembourg tout au long du parcours « Museumsmile » qui vous emmène de la Villa Vauban, passant par le Musée National d’Histoire et d’Art, jusqu’au Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean. Il est amusant de voir que le trajet qui relie ces différents lieux d’art forme un arc…comme un large sourire. En outre, le fait que les distances entre ces différents établissements culturels ne dépassent guère 1 mile, explique l'origine du nom (A big smile for a small mile). Les cinq musées situés au centre-ville sont donc facilement joignables à pied. Ils excellent par leurs expositions sur l’histoire du pays, l’archéologie, l’art contemporain, l’histoire naturelle. Le Musée Villa Vauban, est installé dans une villa patricienne du 19e siècle. Entièrement rénovée, elle occupe une place centrale dans le plus grand parc municipal de la ville. Ce musée des Beaux-Arts est riche d’impressionnantes collections d’art classique et contemporain (peintures, sculptures, gravures, photographies). La majorité des expositions se concentre sur le paysagisme et la représentation de scènes historiques au cours des 17 au 19e siècle. Le volet pédagogique du musée couvre des ateliers, des conférences et des concerts, pour ne mentionner que les plus représentatifs. Le vendredi soir, le musée est ouvert jusqu’à 21h.

Les tendances les plus récentes en Art contemporain trouvent leur plus belle expression au Casino Luxembourg - Forum d'Art Contemporain. Des visites thématiques, des conférences et des spectacles font partie des programmes très variés du musée. La bibliothèque « Infolab » étant l’unique salle de lecture exclusivement spécialisée dans le domaine des publications sur l’art contemporain au Luxembourg. Le musée est installé dans l’ancien Casino Bourgeois, lieu de rendez-vous fort prisé au XIXe par la grande bourgeoisie luxembourgeoise. Un ascenseur panoramique (gratuit) vous amène en voyage à travers 1000 ans d’histoire de la ville. Cette expérience saurait déjà suffire pour visiter le Lëtzebuerg City Museum, lequel raconte d’une façon novatrice l’histoire de la capitale du Grand-Duché et son incroyable développement urbain. En plus de ses expositions temporaires (dont actuellement une très belle exposition sur la photographe Carla Van De Puttelaar), le Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) propose des collections sur l’archéologie, l’histoire et les arts. De la Préhistoire au Moyen Age, en passant par une collection de Beaux-Arts européens et un cabinet de médailles. Quant au Musée National d’Histoire Naturelle, il s’adresse à un public fasciné par la zoologie, la paléontologie, l’anthropologie et la physique astronomique. Des offres pédagogiques complètent et expliquent les expositions temporaires. Le visiteur est sensibilisé aux questions de la protection de la nature et au caractère menacé de la planète.

Sur le Plateau du Kirchberg, le Musée Dräi Eechelen, situé au sein de l’ancien Fort militaire Thüngen, il montre l’histoire de cette forteresse historique dessinée par Vauban et celle des origines de la ville.

Il jouxte le MUDAM dont le bâtiment est en soi…une œuvre d’art ! Ce musée, dessiné par Ieoh Ming Pei (l’architecte de la Pyramide du Louvre), souligne à quel point la rencontre de l’ancien et du nouveau peuvent être beau et enrichissant. Le MUDAM expose la quintessence de l’Art contemporain international, tout en accordant une place aux artistes de la scène locale. Voici quelques-unes des nombreuses activités organisées au cours de l’année : Wednesday@MUDAM, MUDAM Auditorium, MUDAM Studio.