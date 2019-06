Destination adorée des familles pour son côté féerique et la beauté naturelle de son site, le parc d’attractions d’Efteling allie subtilement univers magique et sensations fortes. Cet été, c’est vraiment l’endroit idéal pour une escapade en famille !

Située à quelques kilomètres de la frontière néerlandaise, Efteling est l'un des parcs d'attractions les plus prisés d'Europe. Amateurs de contes de fées, de divertissements plus familiaux, de nature et d'animaux, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Le parc est sans conteste ce qui se fait de mieux en Europe ! Et voici les 5 bonnes raisons de découvrir un lieu pas comme les autres !

1. Des frissons garantis

A Efteling, les attractions ont été imaginées pour ceux qui aiment les frissons. La mine « Baron 1898 », le « Python » le « Joris en de Draak » et le grand huit aquatique « De Vliegende Hollander » proposent des montagnes russes ayant chacune leurs frissonnantes particularités. Des chutes vertigineuses, des torsions à haute altitude avec double looping, un tire-bouchon, des passages dans l’eau et dans le noir satisfont les plus téméraires. Des sensations fortes à vous couper le souffle s’affichent au programme !

2. Des attractions à partager en famille

Dès l’entrée dans le parc Efteling, le fabuleux « Bois des Contes » comble l’imaginaire des plus petits. Au hasard des allées, ils déambulent entre les géants, découvrent le fakir voler et les chaussures rouges danser. Summum de l’émerveillement, ils rencontrent le Petit Chaperon rouge, Cendrillon, la Belle au bois dormant, Blanche Neige, Pinocchio et Raiponce, sans oublier les pauvres Hansel et Gretel capturés par une affreuse sorcière. A ne pas rater ensuite, Symbolica, la plus grande attraction du parc. Rendez-vous avec les enfants en audience chez le Roi et laissez-vous entrainer dans les couloirs secrets du palais de la fantaisie. Dirigez-vous ensuite vers le monde enchantés des trolls et des elfes, « Droomvlucht » où vivent paisiblement les licornes et les animaux de la forêt. Enfin, pour avoir une vue imprenable sur cet univers magique, dirigez-vous sans tarder au sommet de la « Pagode », un imposant temple thaïlandais suspendu dans les airs !

3. Des spectacles époustouflants

Clôturez votre journée en apothéose avec « Aquanura » , le plus grand show aquatique d’Europe. Quatre grenouilles transforment l'étang du site en un ballet aquatique géant et donnent vie aux contes de fées d'Efteling. Jeux d’eau, de lumières et de feu raviront vos yeux et de vos oreilles. En plus de ses nombreuses attractions, Efteling propose toute une série d’activités connexes. Le Théâtre Efteling présente ainsi chaque année des représentations époustouflantes. Actuellement à l’affiche, CARO, un spectacle visuel pour toute la famille mêlant musique, acrobatie et humour. Regardez aussi la légende de Raveleijn prendre vie dans un show spectaculaire avec en vedette un monstre cracheur de feu, des cascadeurs à cheval et une princesse disparue.

4. Des séjours aventureux

Outre le parc d’attractions, Efteling comprend une très belle offre de logements. L’Hôtel Efteling, propose une série de chambres thématiques. Le village de vacances « Efteling Bosrijk » offre par ailleurs des offres d’hébergements d’une capacité de 6 à 24 personnes. Il est enfin possible de séjourner dans les dunes, au Village de vacances « Efteling Loonsche Land ». Construire des cabanes avec des branchages, chercher des insectes dans la nature ou jouer à cache-cache derrière les arbres, les jeux prévus pour les enfants y sont des plus aventureux. Vous avez envie de découvrir les environs ? Différents circuits d’excursions sont proposés aux visiteurs. Avantage VIP non négligeable, lorsque vous séjournez sur le site d’Efteling, vous avez accès au parc 30 minutes plus tôt. En réservant au plus tard 4 mois avant votre arrivée, vous profitez toujours d'une remise de 15 %. Envie d’une escapade spontanée ? Des solutions last minute existent pour surprendre votre famille !

5. Un site vert

Créé non loin d’un point d’eau naturel, Efteling vous promet également une très belle escapade verte au cœur d’un site à la végétation luxuriante. Promenez-vous au gré des sentiers et des papillons. Admirez le Château du Marchand de Sable posé sur le majestueux lac. Embarquez sur une gondoletta et naviguez au milieu des oies sauvages. Est particulièrement appréciés par les visiteurs du parc : le côté très propre et bien entretenu du site. Grâce à la famille « Holle Bolle Gijs », toujours affamée, il n’y a pas un détritus au sol. Le papier est leur aliment préféré ! Autres petits plus bien agréables :

- Le rapport qualité/prix de la restauration. Au total, le site offre plus d’une trentaine de restos et de snacks où il est possible de se restaurer ;

- De nombreuses attractions sont couvertes en cas de pluie ;

- Grand atout, contrairement aux autres parcs, l’attente pour les attractions excède rarement les 40 minutes et on y oublie, les jours de grandes chaleurs, la canicule, tant l’endroit est ombragé et aéré.

Efteling en pratique :

Quand ? Ouvert tous les jours. En juillet et août, en semaine, jusqu’à 20 h ; le samedi et le dimanche, jusqu’à 23 h.

Où? Le parc se trouve à Kaatsheuvel, à côté de Tilburg, pas très loin de Breda, à deux pas de la frontière belge. Par l’autoroute, l’accès est direct.

Combien? 40,00 euros - gratuit pour les moins de 4 ans

Parking ? 10,00 euros la journée, gratuit si hébergement dans l’un des hôtels ou au village de vacances.

Plus d'infos? https://www.efteling.com/fr

Tickets en ligne sur : https://www.efteling.com/fr/parc/tickets

Lors de l’achat des tickets en ligne, vous recevez 2,00 € de réduction/ticket par rapport au prix affiché aux caisses.

Pour jeter un œil à toutes les attractions : https://www.efteling.com/fr/parc/attractions