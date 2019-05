A un jet de pierre de la frontière belgo-hollandaise, c'est la destination préférée des familles ! Magie de ses décors et beauté naturelle de son site, le parc à thème inspiré de l'univers des contes et légendes offre un retour en enfance garanti !

C’est parti pour l'été, et avec son arrivée flamboyante, le début de la belle saison des parcs d’attractions. Amateurs de sensations fortes, de divertissements plus familiaux pour tous les âges, de nature, d'animaux et d'illuminations féériques, Efteling est la destination idéale ! Ce parc d'attractions néerlandais, situé à Kaatsheuvel, près d’Eindhoven, est un des plus anciens parcs de loisirs en activité d’Europe et celui que vous avez plébiscité ! Efteling a, en effet, remporté le plus grand nombre de prix 2019 dont celui du « meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique » et du « meilleur parc pour les enfants ». Au niveau européen, le parc a aussi obtenu la deuxième place dans les catégories « meilleure attraction » (pour le Symbolica - inaugurée en 2017) et « meilleure nuitée d'Europe » et la troisième place dans la catégorie « meilleur parc à thème d'Europe ».

Un univers enchanteur

Créé en pleine nature, non loin d’un point d’eau naturel, Efteling vous promet une belle escapade familiale qui vous transportera dans des contrées mystérieuses. Offrez-vous une douce balade en « gondoletta » sur le lac et admirez le ballet des oies qui y vivent en toute liberté. Empruntez ensuite la rivière sauvage. Longue de 350 mètres, vous y croiserez des totems majestueusement plantés entre des rochers qu’il vous faudra tenter d’éviter. Continuez la promenade jusqu’à l’orée du Bois des contes. Pinocchio, Raiponce, Blanche Neige, le livre sera animé de poésie pour les plus petits. Pensez à vous arrêter un instant pour aider le triste roi à retrouver sa couronne. Arriverez-vous à convaincre le dragon qui protège son trésor ? Faites aussi attention au chant envoutant de la petite sirène qu’il vous faudra braver pour continuer à progresser. Vous arriverez enfin au fameux Palais de la Fantaisie. Là, laissez-vous entraîner dans ses couloirs secrets. Pardoes le Magicien vous y a préparé de nombreuses surprises …

© Efteling



Des sensations à vous couper le souffle !

Que les plus audacieux ne s’inquiètent pas ! Le parc offre aussi du très lourd en termes de sensations fortes. On conseille tout particulièrement aux cœurs bien accrochés d’entrer tout d’abord dans la mine « Baron 1989 » et de tester sa chute libre à plus de trente-sept mètres de dénivelé. Oserez-vous vous lancer ou préférez-vous voir le monde à l’envers ? En ce cas, tentez de survivre ses torsions à haute altitude, en vous installant dans le « Python », une impressionnante montagne d’acier qui vous fera faire deux looping à 360 degrés et un tire-bouchon. Vous n’en avez pas encore assez ? Soyez prêt à affronter le terrible circuit de Bobsleigh. Zigzaguez dans les virages et sentez le vent vous fouetter le visage à plus de 60 km/h !

Un week-end sous le signe de la magie

Bon à savoir afin d’organiser au mieux votre séjour : outre le parc d’attractions, Efteling comprend également une très belle offre de logements. Suite « Belle au Bois dormant », suite « Blanche-Neige », suite « l’Arbre des Contes », l'Hôtel Efteling, propose une série de chambres thématiques. Le village de vacances Efteling Bosrijk propose par ailleurs des hébergements en bois à l’ambiance très agréable, d’une capacité de 8 à 24 personnes, avec vue sur le parc et dont certains sont équipés d’un sauna ou d’un jacuzzi. Il est enfin possible de séjourner dans les dunes, au Village de vacances Efteling Loonsche Land. Des boites à découvertes sont également disponibles à la réception pour découvrir en famille la faune et la flore de la réserve naturelle. Avantage non négligeable, les visiteurs qui séjournent sur le site d’Efteling ont accès au parc 30 minutes plus tôt. Pour les hôtes de séjour, des tarifs préférentiels sont proposés pour certains spectacles, dont CARO, un magnifique spectacle visuel mêlant humour, musique et acrobatie.

Si vous pensez que la féerie est le propre de Disney, filez droit sur le ring d’Anvers et rejoignez les Pays-Bas. Situé à proximité de Breda, Efteling vous convaincra. Grand atout, contrairement aux autres parcs, l’attente pour les attractions excède rarement les 40 minutes et on y oublie, les jours de grandes chaleurs, la canicule, tant l’endroit est ombragé et aéré. Deux jours ne sont d’ailleurs pas de trop pour découvrir tous les recoins du parc. Efteling est ouvert toute l’année, sans interruption de 11h à 18h. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans.

Tickets en ligne sur : https://www.efteling.com/fr/parc/tickets

Pour jeter un œil à toutes les attractions : https://www.efteling.com/fr/parc/attractions

Préparer votre séjour : https://www.efteling.com/fr/sejourner