Vous souhaitez vous évader et vivre des instants magiques ? Depuis plus de six décennies, Efteling enchante l’imaginaire ! Avec plus de 5 millions de visiteurs par an, il fait partie de l’élite des parcs d’attractions européens.

De par les différences d’âges dans une fratrie, s’il y a bien quelque chose de frustrant lors d’une activité familiale, c’est qu’il n’est pas rare que tout le monde n’y trouve pas son compte. C’est pourtant le pari réussi à Efteling ! Logé au cœur d’un espace naturel, le parc d'attractions situé à Kaatsheuvel, dans le sud des Pays-Bas présente une très large palette d’attractions. Outre les décors dignes d’une production à la Steven Spielberg, plaines de jeux, facilités pour bébé, la qualité des services proposés aux visiteurs séduit dès la majestueuse porte franchie. Voici les activités à faire absolument lorsque vous serez à Efteling. Laissez-vous guider pas à pas dans un univers enchanteur. Avec plus de 34 attractions, une grosse journée vous attend !

© Efteling



Le Bois des Contes

Promenez-vous et regardez attentivement ce qui se passe autour de vous. Vous croiserez peut-être un géant ou un Troll. L’atmosphère dans la forêt est unique et toute sorte de légendes y prennent vie. Des classiques écrits par les célèbres écrivains Hans Christian Andersen et les frères Grimm en passant par Cendrillon, Blanche-Neige, mais aussi Raiponce, cela ne fait plus aucun doute, les contes de fée existent ! Mais, saviez-vous par contre qu’un des contes mis en scène a été imaginé par notre Reine Fabiola ? En 1962, Efteling demanda en effet officiellement à la Reine des Belges, l'autorisation d'utiliser l'histoire des « Nénuphars indiens », tirée de son livre « Les douze contes merveilleux ». C’est donc avec son accord que le conte fut inauguré le 3 mai 1966. Fidèle à son âme, le parc ouvrira à l’automne 2019 son trentième conte : « Les six frères cygnes ».

© Efteling



Symbolica

Officiellement ouvert le 1er juillet 2017 pour fêter les 65 ans du parc, le parcours scénique « Symbolica » est l’attraction familiale par excellence ! Situé dans la partie du parc dénommée le « Royaume de la Fantaisie », au bout de la promenade Pardoes, elle invite les visiteurs à venir assister à une audience donnée par le roi Pardulfus en son château. Meubles royaux, chandeliers élégants, miroirs magiques, or en abondance et rideaux lourds, à travers les différentes pièces et passages secrets du palais, trois parcours différents sont proposés à bord de vaisseaux tournoyant sur les dallages en damier. « Symbolica » a été primé « Meilleure attraction des Pays-Bas et de Belgique » aux « Diamond Theme Park Awards 2019 ».

Besoin d’action ?

Les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste. En vous promenant, il est impossible de rater les montagnes russes en métal « Baron 1898 ». Il vous suffit de suivre à l’ouïe les cris des visiteurs installés dans une des voitures qui empruntent des rails menant tout droit dans les profondeurs d’une mine. Si vous êtes assez courageux, placez-vous à l’avant du chariot pour vivre une chute libre de 37,5 mètres. Pour satisfaire les plus téméraires, direction ensuite vers « Vliegende Hollander ». Encore aujourd’hui, le galion aux voiles rouges sillonne le monde. Le plus célèbre des vaisseaux fantômes vous fera faire un grand huit aquatique à travers les sept mers. Poursuivez encore l’expérience avec un double looping sur le « Python ». Vous y verrez le monde à l’envers. Vous n’êtes pas encore fatigué ? Partez combattre le dragon ! L’attraction en bois « Joris en de Draak » propose aux valeureux guerriers que vous êtes de choisir une arme : l’eau ou le feu. Empruntez l’une des voies symétriques et affrontez la bête. Attention ! Virages serrés, avec une vitesse de pointe poussant jusqu’à 75 km/h.

© Efteling



Des étoiles plein les yeux à la nuit tombée ….

Royaume et personnages de féérie, sensations fortes garanties, le présent et le passé, à Efteling tout se confond ! Le parc est situé juste à la frontière belgo-hollandaise, à une heure et demie de route de Bruxelles. En juillet et en août, le parc est ouvert jusqu’à 20 h. Les vendredis et samedis, les horaires d’ouverture sont élargis jusque 23 heures. Durant le Festival d’Été, théâtre de rue, parade colorée et autres animations, vous pourrez apprécier, des étoiles plein les yeux, l’atmosphère unique du parc à la nuit tombée. Et toutes les attractions restent ouvertes ! Pour préparer au mieux votre visite, téléchargez l’appli Efteling ! L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de quatre ans.

Vous souhaitez prolonger l’instant et passer encore plus de moments agréables en famille ? Efteling comprend également une très belle offre d’hébergement, avec l'Hôtel Efteling, les villages de vacances Efteling Bosrijk et Efteling Loonsche Land. Et grâce aux offres de « last minute », il n’est jamais trop tard pour vous décider !

Vous devez malheureusement déjà rentrer ? Vos enfants peuvent poursuivre la magie sur le trajet de retour et à la maison en jouant en ligne. Il leur suffit de télécharger les applications via App Store (Link vers : https://www.efteling.com/fr/efteling-apps).

Sont toujours inclus dans le séjour :

- Accès au parc une demi-heure plus tôt

- Accès au parc durant tout le séjour, y compris les jours d’arrivée et de départ

- Nettoyage de fin de séjour

- Parking gratuit

