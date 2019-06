Philippe Van Ophem et Daniel Verougstraete partagent de nombreux points communs. Outre qu’ils sont amis depuis dix ans, ces deux Bruxellois sont ingénieurs civils (en construction pour l’un, en mathématiques appliquées pour l’autre) de l’UCLouvain. Ils auraient pu faire carrière comme profs de maths, matière qui les passionne tous les deux. C’est toutefois dans le monde de l’entreprise qu’ils ont effectué leur parcours professionnel jusqu’ici. Avec succès. Philippe Van Ophem, 48 ans, a déjà créé et revendu deux start-up (Euremis et myShopi). Idem pour Daniel Verougstraete, 45 ans, avec OpenHR et RetailDrive.

