La jeunesse se mobilise. Elle l'a encore montré ce jeudi : plus de 30 000 élèves et étudiants ont arpenté les rues de Bruxelles pour manifester en faveur d'une politique climatique plus volontariste. Ils étaient aussi 1500 à Liège, 700 à Namur, 500 à Anvers...

Le mouvement des adolescents belges fait désormais le tour du monde. Même les prestigieux médias que sont El Pais, Le Monde, le New York Times ou la BBC font écho à ces rassemblements.

Même si le but de ces jeunes est avant tout de secouer le monde politique, il nous revient qu'ils sont déjà nombreux à appliquer des gestes au quotidien en vue de polluer moins.

La Libre s'adresse dès lors à ces jeunes :

Sur base des réponses reçues, La Libre proposera, la semaine prochaine, un dossier avec vos conseils les plus avisés et vos attentes !