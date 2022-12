"Fais que l’opération de mon mari réussisse”: dans les coulisses de la chapelle de la clinique Sainte-Élisabeth, un lieu de culte hors du commun

Entre les fêtes de fin d'année, La Libre vous emmène dans des lieux de culte érigés en dehors des sentiers battus. École, aéroport, péniche… Tous ont en commun de voir défiler les espoirs, les espérances, parfois chavirer les destins. Mais qu'est-ce qui pousse les fidèles à venir prier dans ces lieux insolites ? Première étape à la clinique Sainte-Élisabeth de Namur, où l’abbé Freddy Mulopo et son équipe accompagnent les malades et leur famille. Lieux de culte hors du commun - série (1/6)

À la clinique Sainte-Élisabeth de Namur, la chapelle, avant même d’être un lieu de recueillement, constitue un point de repère géographique pour les patients, le personnel ou les visiteurs. Pour indiquer où se trouve l’ascenseur, on dit “à côté de la chapelle”, et non pas le contraire. En ce mardi de décembre, l’abbé Freddy Mulopo nous y accueille,...