Depuis la remise des résultats des examens de fin d'année, les étudiants de la faculté de psychologie de l'UCLouvain sont en panique. Et pour cause, cinq étudiants de BAC1 seulement sur 645 ont réussi à valider la totalité de leur crédits, leur permettant ainsi d'accéder à l'année supérieure de leur cursus sans seconde session. Rappelons qu'au moins 45 crédits et une moyenne générale de 50% sont nécessaires pour réussir, avec dans ce cas de réussite, l'acquisition de crédits résiduels qui s'ajouteront lors de la nouvelle année académique.

Face à cette moyenne de réussite catastrophique, les étudiants ont partagé une lettre ouverte sur Facebook pour faire part de leurs inquiétudes.

Vivian Chojnacka, la présidente du bureau des étudiants (BDE) de la faculté de psychologie, a confié à nos confrères de l'Avenir que les moyens humains sont largement insuffisants pour gérer le nombre important d'élèves en première année. Selon elle, cela aurait amené les professeurs a usé de moyens d'évaluations rapides et informatisés et par conséquent a diminué l'encadrement. "Trop peu d’assistants sont disponibles pour corriger les copies. Par le passé, nous utilisions des QCM à points négatifs, car nous étions déjà beaucoup trop nombreux pour les oraux ou les questions ouvertes dans les tests. Mais cette méthode a été supprimée. Cela posait problème car un grand nombre d’étudiants s’abstenait."

La faculté n'a pas encore réagi à cette lettre ouverte.