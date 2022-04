Baptême mortel à la KUL : le tribunal de Hasselt confirme l'arrêt provisoire du procès

Les avocats de la famille de Sanda Dia ont en effet décidé de porter l'affaire devant la cour d'appel après que le président a signalé qu'il ne rendrait un jugement que pour les faits survenus à Vorselaar, soit le baptême en lui-même. Après le réquisitoire du ministère public lundi dernier, le président a indiqué qu'il n'était en mesure de se prononcer que sur les faits survenus le 5 décembre 2018 à Vorselaar. Sur la feuille d'audience, il est noté que les faits commis dès le réveil des bleus à Louvain jusqu'au départ vers le chalet à Vorselaar n'ont pas été soumis à l'appréciation du tribunal.

Les avocats de la famille de Sanda Dia craignent dès lors que le juge ait en fait déjà pris une décision irrévocable et qu'il est par ailleurs probable que les 18 membres du cercle étudiant Reuzegom ou, du moins, certains d'entre eux ne soient pas punis et/ou puissent échapper à la responsabilité de la mort de Sanda ainsi qu'aux autres préventions.

Les avocats s'adressent donc à la cour d'appel afin de savoir si le tribunal de Hasselt est compétent ou non pour statuer sur les faits qui se sont déroulés à Louvain.

"Compte tenu du fait qu'un certain nombre de parties civiles dans l'affaire Reuzegom ont interjeté appel aujourd'hui, il n'y aura pas d'audience devant la chambre de notre tribunal lundi", peut-on lire dans un bref communiqué.

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.