Jeudi aura lieu une confrontation devant la justice entre la mère et le beau-père de l’enfant décédé. C’est à ces fins que la sœur de Raul, treize ans, a été interrogée pour la deuxième fois samedi par la police à Gand, comme le rapporte Het Laatste Nieuws, qui a pu mettre la main sur le témoignage de la jeune fille.

La petite avait été à l’origine de la recherche du corps dans les eaux du Houtdok. Celle-ci blâme le beau-père de Raul pour sa mort. Selon la jeune fille, son beau-père n’avait plus de travail et ça se répercutait sur les enfants, qui prenaient des coups. Raul était alors régulièrement battu à mains nues ainsi qu’avec sa ceinture, ou se prenait des jets d’eau glacée ou brûlante, comme le racontait la jeune fille dans son premier témoignage.

Elle a ensuite appris comment elle avait assisté à une scène d’une horreur indescriptible : son beau-père en train de “casser” le corps de Raul pour le faire tenir dans le sac de sport qui sera ensuite jeté dans les eaux du Houtdok. Ils s’y rendront à trois pendant la nuit, Nicu portant le sac avec le corps de son beau-fils dedans sur le dos. La jeune fille a alors dû, avec sa mère, se munir de pierres et de sable pour alourdir le sac de sport afin de s’assurer qu’il coule.

La grand-mère de Raul qui a déclaré que sa fille était responsable de la mort de l’enfant, a cependant été contredite par son fils, Marius Micu, 33 ans, oncle de Raul.

Il a donc invalidé la version la grand-mère, qui disait que sa fille avait tué l’enfant avec un thermos. Mais il ne la défend pas pour autant : “Selon ma sœur, elle est rentrée du travail un jour et a trouvé Raul dans un état second. Elle prétend qu’il est mort dans ses bras. Nous ne le croyons pas”, déclare-t-il. “Après tout, si elle était innocente, pourquoi n’a-t-elle pas appelé les services d’urgence ? Et pourquoi a-t-elle continué à mentir pendant tout ce temps lorsque nous lui avons demandé où était Raul ?”, assène-t-il.

De son côté, le beau-père de Raul nie toujours son implication dans le décès de Raul.