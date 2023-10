Deux morts et un blessé dans une fusillade au centre-ville de Bruxelles : “Nous n’avons jamais vu de telles scènes de violence dans nos rues”

La Libre a pu constater, sur place, que la police est effectivement présente en nombre. Plusieurs périmètres de sécurité ont été installés dans le quartier et au moins une arme de poing a été retrouvée au coin de la rue d’Ophem et de la rue Locquenghien.

Selon plusieurs témoins des faits, le tireur aurait crié “Allah Akbar” au moment de passer à l’acte. D’autres témoignages évoquent une personne parlant une langue étrangère, qui ressemble à la langue suédoise. Pour rappel, un match de football est prévu ce lundi soir entre la Belgique et la Suède.

Dans une vidéo qui circule également sur les réseaux sociaux, un homme habillé en orange (comme celui aperçu sur la vidéo des tirs) se présente comme l'assaillant et se félicite, en arabe, "d'avoir tué trois Suédois" et explique être en plein "Djihad" et évoque la "mauvaise situation des musulmans en Suède". Les autorités ne peuvent ni confirmer ni infirmer la véracité de la vidéo. Au moment d'écrire ces lignes, l'individu était toujours en fuite. Le niveau de la menace a été relevé au niveau 4, soit son maximum.

“Nous avons entendu de nombreuses rumeurs qui circulent déjà, mais il est impossible de confirmer quoi que ce soit, précise le parquet de Bruxelles. Il est beaucoup trop tôt pour divulguer le moindre élément, il faut d’abord laisser les enquêteurs faire leur travail. Il est plus probable que le parquet communique davantage demain/mardi”.

Même son de cloche du côté de la zone de police de Bruxelles/Ixelles qui, pour l’instant, se refuse à tout commentaire. “Nous ne pouvons rien dire ni sur un mobile potentiel, ni sur l’origine des personnes. Il est beaucoup trop tôt”.

Craintes des riverains

Une vidéo où l’on voit une personne user d’une arme à feu a été publiée sur les réseaux sociaux et fait déjà le tour de la toile. Des faits qui inquiètent le voisinage, dans un contexte tendu notamment en France où les alertes attentats se sont multipliées ces derniers jours. Le 14 septembre dernier, un homme a été criblé de 17 balles à Anderlecht dans une fusillade liée aux milieux de la drogue.

Dans le quartier Yser, les riverains sont sous le choc et ne cessent d’interpeller les policiers pour savoir s’ils sont en sécurité. “Nous n’avons jamais vu de telles scènes de violence dans nos rues”, a lancé un riverain, ému aux larmes. Les agents présents ont tenu à apaiser la situation, expliquant que tout est fait pour rasséréner la zone.

Une personne qui travaille dans le bâtiment où l'assaillant a attaqué s'est confiée à La Libre. Elle se dit sous le choc. "Heureusement, je vais bien et mes collègues aussi. Mais n'importe lequel d'entre nous aurait pu être tué ce soir", témoigne-t-elle.