Bruxelles: le trafic du métro est partiellement interrompu par le déraillement d'une voiture de métro

En conséquence, le trafic du métro entre Arts-Loi et Beekkant sur les lignes 1 et 5 est actuellement suspendu. La STIB a confirmé cette information. "Lors du départ de la première rame de métro ce matin, un déraillement mineur s'est produit. Très peu de personnes se trouvaient encore à bord et ont été évacuées. Il n'y a pas eu de blessés", a déclaré An Van Hamme, porte-parole de la STIB. "Un petit incendie s'est également déclaré à l'arrière du wagon, mais il a été éteint par le conducteur lui-même.