Le réseau ferré peut-il supporter la canicule ?

Depuis ce mercredi, les perturbations se multiplient. Et il n’est pas exclu que la situation s’aggrave : chaleur et chemin de fer ne font pas bon ménage. “Nos rails sont réglés pour supporter une température moyenne de 25 degrés et les caténaires, 15 degrés. Quand la chaleur monte, la pression sur le rail augmente d’environ une tonne et demie à deux tonnes par degré. Hier, les températures sont montées à 53 degrés. Selon le poids du rail, la pression variait donc entre 50 et 65 tonnes”, avance Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Avant chaque période de grande chaleur, des équipes d’Infrabel effectuent des tournées d’inspection.

(...)